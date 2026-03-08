Telecinco.es 08 MAR 2026 - 19:00h.

Tras el vibrante estreno de 'Supervivientes', los concursantes ya se enfrentan a la dureza de los Cayos Cochinos; hablamos con la defensora del entrenador personal para descubrir sus secretos para llegar en forma a la isla

Tras la huella televisiva de los nuevos 'Supervivientes': qué hicieron antes de la aventura más extrema

Compartir







Esta semana hemos vivido uno de los momentos más esperados: el gran estreno de la nueva edición de 'Supervivientes'. La primera gala nos dejó con los clásicos saltos desde el helicóptero, los primeros baños de barro y la confirmación de que este año la supervivencia en Honduras no va a ser ningún paseo. Entre el espectacular casting que ya pisa la arena, que seguro que nos deja más de una sorpresa, destaca Álex Ghita, un perfil ligado al deporte de élite que promete dar muchísimo juego tanto en las pruebas físicas como en la convivencia.

Para conocer cómo afronta este reto ahora que ya está incomunicado, hemos hablado con Yola Berrocal, su defensora en plató, quien nos ha desvelado la cara más oculta de su preparación.

Una vida entera de entrenamiento

Para una deportista de la talla de Álex, enfrentarse a la exigencia de los Cayos Cochinos no es algo que le pille de nuevas. De hecho, Yola asegura con total rotundidad que el concursante "lleva preparándose toda su vida para este momento". Acostumbrada a verle entrenar al máximo nivel, su amiga confía ciegamente en que va a "deslumbrar" a la audiencia, dejando claro que viaja con una mentalidad de hierro que le va a permitir soportar la dureza del formato desde el primer minuto.

El radical método para engañar al estómago

Sin embargo, el mayor enemigo en 'Supervivientes' no son las pruebas de líder, sino la dolorosa falta de comida. Y es precisamente aquí donde Álex ha llevado a cabo su estrategia más llamativa. Lejos de darse grandes atracones antes de viajar, Yola nos cuenta que su amigo ha puesto en práctica una técnica muy estricta: "dejar de comer para ver poco a poco cómo reacciona su cuerpo".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Un método muy extremo y muy sacrificado con el que, asegura la defensora, "se ha dejado la piel" para acostumbrara a su organismo a condiciones de hambre extrema que ya está sufriendo en la playa.

La actitud de un ganador indiscutible

Más allá de los músculos y la resistencia al ayuno, sobrevivir a un reality exige ganarse el cariño del público. Al preguntarle a Yola qué cualidad podría convertirle en finalista, lo tiene clarísimo: su valentía. Recalca que esa disciplina en el deporte, junto a su ilusión, es la combinación perfecta para el éxito y nos promete que es un concursante único que "nos va a hacer vibrar y nos va a entretener".

Dale play al vídeo para escuchar la entrevista completa a su defensora.