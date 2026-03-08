Logo de telecincotelecinco
Logo de SupervivientesSupervivientes
Entrevistas

Yola Berrocal desvela el extremo método con el que Álex Ghita se preparó para 'Supervivientes'

Yola Berrocal desvela la extrema preparación de Álex Ghita para 'Supervivientes 2026'
Yola Berrocal nos cuenta en exclusiva todos los secretos de la preparación de Álex Ghita para el reality. Telecinco
Compartir

Esta semana hemos vivido uno de los momentos más esperados: el gran estreno de la nueva edición de 'Supervivientes'. La primera gala nos dejó con los clásicos saltos desde el helicóptero, los primeros baños de barro y la confirmación de que este año la supervivencia en Honduras no va a ser ningún paseo. Entre el espectacular casting que ya pisa la arena, que seguro que nos deja más de una sorpresa, destaca Álex Ghita, un perfil ligado al deporte de élite que promete dar muchísimo juego tanto en las pruebas físicas como en la convivencia.

Para conocer cómo afronta este reto ahora que ya está incomunicado, hemos hablado con Yola Berrocal, su defensora en plató, quien nos ha desvelado la cara más oculta de su preparación.

PUEDE INTERESARTE
Tras la huella televisiva de Álex Ghita antes de 'Supervivientes'
Tras la huella televisiva de Álex Ghita antes de 'Supervivientes'

Una vida entera de entrenamiento

Para una deportista de la talla de Álex, enfrentarse a la exigencia de los Cayos Cochinos no es algo que le pille de nuevas. De hecho, Yola asegura con total rotundidad que el concursante "lleva preparándose toda su vida para este momento". Acostumbrada a verle entrenar al máximo nivel, su amiga confía ciegamente en que va a "deslumbrar" a la audiencia, dejando claro que viaja con una mentalidad de hierro que le va a permitir soportar la dureza del formato desde el primer minuto.

PUEDE INTERESARTE

El radical método para engañar al estómago

Sin embargo, el mayor enemigo en 'Supervivientes' no son las pruebas de líder, sino la dolorosa falta de comida. Y es precisamente aquí donde Álex ha llevado a cabo su estrategia más llamativa. Lejos de darse grandes atracones antes de viajar, Yola nos cuenta que su amigo ha puesto en práctica una técnica muy estricta: "dejar de comer para ver poco a poco cómo reacciona su cuerpo".

Un método muy extremo y muy sacrificado con el que, asegura la defensora, "se ha dejado la piel" para acostumbrara a su organismo a condiciones de hambre extrema que ya está sufriendo en la playa.

Así se vivió la primera gala de 'Supervivientes 2026' desde dentro: nervios y emoción en estado puro
Así se vivió la primera gala de 'Supervivientes 2026' desde dentro: nervios y emoción en estado puro

La actitud de un ganador indiscutible

Más allá de los músculos y la resistencia al ayuno, sobrevivir a un reality exige ganarse el cariño del público. Al preguntarle a Yola qué cualidad podría convertirle en finalista, lo tiene clarísimo: su valentía. Recalca que esa disciplina en el deporte, junto a su ilusión, es la combinación perfecta para el éxito y nos promete que es un concursante único que "nos va a hacer vibrar y nos va a entretener".

Dale play al vídeo para escuchar la entrevista completa a su defensora.

Temas