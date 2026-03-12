Supervivientes Madrid, 12 MAR 2026 - 22:37h.

El presentador, a la superviviente sobre el insecto: "¿Has tenido algún tipo de conversación con ella?

El hermano de Maica Benedicto revela su gran punto débil y le busca un amor en 'Supervivientes'

Maica Benedicto es una de las concursantes de 'Supervivientes 2026' que peor está llevando su contacto estrecho con los insectos y la fauna en Honduras. La murciana ya avisó que sería su gran problemática, pero no se esperaba en ningún momento el mal trago que iba a pasar durante horas y horas en la playa.

Maica, en pánico por los insectos

"Estoy inentando aguantar y pienso en que me pican y me da angustia y miedo y entro en bucle", dice entre lágrimas ante compañeros como José Manuel Soto.

Ya en directo en la gala, Maica Benedicto compartía cómo estaba sintiéndose después de haberse estrenado ya como alguien más de la playa junto al resto de fauna y vegetación. "Es la primera vez que he visto una tarántula, lo pasé bastante mal porque son venenosas", admite como podemos escuchar en el vídeo que acompaña esta noticia.

Jorge Javier Vázquez no ha dudado en tirar de humor ante esta situación en el reality de Telecinco. "¿Has tenido algún tipo de conversación con ella?", le pregunta.

Benedicto le contaba qué era lo que había vivido en estos duros momentos. "Me pasa que, cuando entro en un estado de pánico, la lengua se me mueve sola. No me acuerdo de lo que pasó", asegura.

El presentador ha hecho hincapié en esta cuestión y ha protagonizado un momentazo junto con la participante. "A mucha gente la lengua se le mueve sola en otro tipo de situaciones, a ti solo cuando entras en pánico", le dice. "Es el músculo más fuerte que tiene el ser humano", afirmaba Benedicto.

Después, la exgranhermana mostraba la forma en la que se le mueve la lengua cuando ve a algún insecto y el miedo termina apoderándose de ella.

Así sobrellevan los supervivientes las picaduras de insectos

En este momento en el que Jorge Javier Vázquez hablaba con los concursantes sobre cómo están siendo sus primeros días, muchos de ellos se quejaban de la cantidad de picaduras de mosquitos que tienen en el cuerpo, como Alba Paul o Alberto Ávila, que aseguraba que "es horrible" y que ha pasado una mala noche: "Me he levantado con las manos…".

Pero no eran los únicos, Alejandra de la Croix se sumaba a sus compañeros, explicando lo mal que se pasa con esto: "Estoy fatal con los picores, sabía que venía a que me picaran todos los bichos, me despierto rascándome".