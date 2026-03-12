Sorpresón en 'Supervivientes': los colaboradores opinan de José Manuel Soto, el primer salvado

Telecinco.es 12 MAR 2026 - 17:30h.

Contra todo pronóstico, el cantante andaluz ha sido el gran elegido por la audiencia para librarse de la expulsión, pero nuestros expertos tienen muy claro por qué el público ha decidido darle un voto de confianza.

La expulsión ya es cosa de tres: María Lamela inaugura la primera gran ceremonia de salvación de 'Supervivientes 2026'

La primera ceremonia de salvación en 'Supervivientes' fue un gran momento de tensión. Suele ser el termómetro perfecto para medir qué perfiles están conquistando a la audiencia desde casa, y en esta ocasión, el resultado ha dejado a más de uno con la boca abierta. Lejos de apostar por los concursantes más polémicos o los más jóvenes, el público ha decidido romper los esquemas y convertir a José Manuel Soto en el primer salvado de la edición.

El cantante, que partía a priori como uno de los perfiles que más dudas generaba por su edad y por la dureza física del formato, respira tranquilo al saber que cuenta con el indudable respaldo de los espectadores. Esta decisión ha generado un intenso debate en los platós de Telecinco, donde hemos preguntado a los colaboradores qué lectura hacen de este inesperado giro de guion.

Un golpe sobre la mesa frente a las críticas

Para Omar Suárez, esta salvación es una grandísima noticia y un mensaje muy necesario por parte del público. El periodista se alegra de que los espectadores hayan apostado por el andaluz, lamentando que en televisión y en la sociedad "parece que a la gente mayor la apartan a un lado".

Lejos de verle como un concursante débil, Omar está convencido de que Soto "todavía tiene mucho que aportar" a la convivencia. Además, hace hincapié en la dureza con la que se le suele tratar en internet: aunque el artista recibe muchísimas críticas y hate en redes sociales, el colaborador cree que esta presión ha provocado "el efecto contrario", movilizando a la gente para apoyarlo en masa. Como deseo personal, Omar lo tiene claro: quiere seguir viéndole sufrir en la arena para, sobre todo, escucharle "cantar su canción 'Por ella'".

El voto de confianza para descubrir un perfil oculto

Adriana Dorronsoro también se suma a la celebración, reconociendo que la decisión ha sido un auténtico golpe de efecto. Ella apostaba por José Manuel y asegura que el cantante ha llegado a Honduras dispuesto a dejarnos a todos boquiabiertos.

A Adriana le encanta que haya sido el primer salvado porque interpreta este apoyo no como un premio por su trayectoria, sino como una oportunidad. La periodista cree que la audiencia ha sabido detectar "un perfil diferente" en él y ha decidió darle esa confianza para empujarle a que "se supere". Sin dudarlo, expresa que la participación de José Manuel Soto "va a sorprender mucho" a medida que avancen las semanas.

