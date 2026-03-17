La lucha de Marisa Jara contra el cáncer: así vivió la modelo la etapa más dura de su vida

Inés Gutiérrez 17 MAR 2026 - 20:15h.

Marisa Jara ha compartido con todos sus seguidores el duro proceso que ha pasado con el cáncer

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Haciendo gala del valor que le caracteriza, Marisa Jara se ha embarcado en una nueva aventura que pone a prueba su capacidad de adaptación y resistencia. En 'Supervivientes 2026' está demostrando que ha viajado hasta Honduras con la intención de llegar lo más lejos posible en el reality de televisión, aunque sus compañeros no se lo están poniendo nada sencillo porque es candidata a ser expulsada.

De momento, el camino no está siendo nada sencillo y no solo por esa nominación. Pocos días después de llegar a la isla, Marisa Jara tuvo que ser evacuada por cuestiones de salud, porque sufrió un dolor abdominal tan fuerte que apenas le permitía moverse. El servicio médico tomó la decisión de evacuarla para poder hacerle algunas pruebas.

"Estoy sobrepasada. Desde que he venido no he parado de tener un problema detrás de otro", explicaba la modelo una vez que conocía su diagnóstico y decidía que quería seguir adelante con su concurso y no abandonar el reality show, a pesar de las muchas piedras que parece estar encontrando en su camino. "Vine con gripe, con la garganta muy tocada, con placas, el día que me tiré del helicóptero. Y ayer tuve un dolor impresionante, un ataque de endometriosis brutal, que creo que solo las mujeres que lo sufren saben lo que es".

Los problemas de salud con los que se podía encontrar Marisa en esta aventura no han sido poca cosa, pero ella ha pasado por situaciones más que complicadas en el pasado, como el cáncer, al que se ha enfrentado en dos ocasiones, y que le obligó a retrasar su sueño de ser madre.

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La lucha de Marisa Jara contra el cáncer

Era el año 2018 y Marisa Jara tenía muy claro que quería ser madre y por eso puso todo de su parte para quedarse embarazada. A causa de la endometriosis que tanto dolor le ha causado en la isla y que le ha llevado a pasar por el quirófano en varias ocasiones, tuvo problemas para quedarse embarazada de manera tradicional, por lo que optó por buscar fórmulas alternativas.

Cuando se encontraba dando los primeros pasos para intentar cumplir su sueño, sometiéndose a un tratamiento de fertilidad, le detectaron un cáncer de estómago, del que tuvo que ser operada de urgencia tras el diagnóstico médico. Durante la cirugía tuvieron que extirparle parte del intestino y el colon. Por suerte para Marisa, fue una enfermedad que pudo dejar atrás tras su tratamiento oncológico, no solo eso, sino que dos años después recibía el alta, lo que le permitía darle una nueva oportunidad a la maternidad. En abril de 2022 nacía su hijo Tomás, fruto de su relación con Miguel Almansa.

Cuando le diagnosticaron el cáncer, Marisa estaba dispuesta a ser madre en solitario, sin embargo, en 2019 comenzaba su relación con Miguel y juntos tomaron la decisión de ampliar la familia (tras un breve periodo de tiempo separados en 2021, le dieron una nueva oportunidad a su relación). Tras el nacimiento de Tomás, buscaron darle un hermanito, en el año 2023 la modelo española sufría un aborto y pocos meses después descubría que de nuevo estaba enferma.

"Un susto ha hecho que me tuvieran que operar de urgencia de otro tumor", explicaba en sus redes sociales agradeciendo al equipo médico. En esta ocasión se trataba de un cáncer por el que tuvieron que extirparle el ovario derecho. "Este tipo de cáncer es un cáncer maligno, se cura con operaciones, con cirugía y no tiene tratamiento, solamente lo tienes que prevenir con los tacs o las resonancias", explicaba una vez superado lo peor durante una entrevista con Sonsoles Ónega.

Este nuevo bache en su vida, aunque superado, de nuevo hizo que aparcara sus planes de ser madre. "Ahora mismo no me planteo darle un hermanito a Tomás por el tema de la salud, no me siento superfuerte de salud, no hay que ser egoísta", dijo en el año 2023.

Han sido varias experiencias que han puesto a prueba a la modelo y ella siempre ha intentado ser lo más positiva posible, también con las consecuencias físicas que le han quedado a raíz de sus tratamientos. La notable cicatriz que muestra en la zona abdominal le ha hecho perder algunos contratos como modelo, "Es algo que te molesta y es muy desagradable, pero también muy frustrante", dijo en su día.

Igual que le sucedió con su figura, a la que se tuvo que acostumbrar tras subir de peso y tener que enfrentarse a los comentarios hirientes de la gente, también le ha costado un poco aceptar esta marca en su cuerpo. En Desnudos por la vida afirmó que ya es algo que tiene superado: "Mucha gente me pregunta por qué no me la quito, pero yo pienso que por esa cicatriz estoy viva y ha nacido mi bebé, las dos mejores cosas de mi vida. Estoy orgullosa de ella y feliz".