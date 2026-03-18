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Jaime Astrain

Lidia Torrent se pronuncia sobre la discusión de su novio, Jaime Astrain, y Marisa Jara en 'Supervivientes 2026'

Lidia Torrent
Lidia Torrent. Europa Press
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Aunque ya han firmado la paz, Jaime Astrain y Marisa Jara han protagonizado más de una discusión en 'Supervivientes 2026' en los últimos días y le han preguntado a la novia del exfutbolista, la presentadora Lidia Torrent, por el tema en uno de los últimos eventos a los que ha asistido.

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La hija de Elsa Anka ha confesado que sigue "con el shock emocional, digiriendo la distancia y la incomunicación", pero que están muy orgullosos en la familia por cómo está actuando el modelo en el concurso porque lo ven "fuerte mentalmente y dándolo todo en las pruebas". Sobre la discusión con Marisa Jara, ha comentado: "Ayer enterraron el hacha de guerra, o sea que si ellos ya han dicho que está todo bien, ¿para qué hurgar más?".

La presentadora ha explicado que "Jaime tiene carácter" y dirá "las cosas que sienta y piense": "Está en unas circunstancias que es fácil saltar, pero luego cuando se baja todo a tierra, te entiendes mejor y eso es lo que les ha pasado a ellos".

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¿Irá a visitar a Jaime a Honduras?

El reportero de 'Europa Press' le ha preguntado también si piensa ir a ver a su pareja a Honduras y su respuesta ha sido: "Eso ya es suponer mucho, es suponer demasiado"; por lo que deja en el aire si quiere ir a los Cayos Cochinos a reencontrarse con él.

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