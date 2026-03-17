El verdadero objetivo de Jaime Astrain: este es el motivo por el que dejó su carrera como futbolista

Inés Gutiérrez 17 MAR 2026 - 20:30h.

Ni lesión ni falta de trabajo... Cuando tenía 27 años, Astrain decidió dejar su carrera como futbolista: te contamos el motivo

Elsa Anka, sobre la aventura de Jaime Astrain en 'Supervivientes 2026': “La ausencia será muy dura”

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Ha sido futbolista, pero también modelo, creador de contenido y comunicador. Ahora, Jaime Astrain ha tomado la decisión de someterse a un nuevo reto, uno que no es nada sencillo y que pone a prueba la capacidad de resistencia de quien se atreve con él. Ser concursante de un reality como 'Supervivientes' no es nada sencillo, pero eso nunca ha sido un problema para quien quiere probarse a sí mismo.

Igual que todos sus compañeros, Jaime ya está enfrentándose a las molestias que supone tener que vivir en la playa con ninguna comodidad, tener que conseguir su propia comida y encender ellos mismos la hoguera, así como intentar que no se apague. Hay que intentar superar los retos, ganar las pruebas y lidiar con el resto de compañeros. Esta es una experiencia para la que no todo el mundo está preparado y en ocasiones la isla les supera.

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Jaime siempre ha demostrado que no le teme a los retos y que no le importa cambiar de vida si el objetivo al que se dirige es suficientemente atractivo para él. Tras varios años como futbolista, no dudó y lo dejó todo para comenzar una nueva profesión, ¿qué motivos le llevaron a cambiar su vida de manera tan radical?

El motivo por el que Jaime Astrain dejó su carrera como futbolista

Jaime se formó en la cantera del Atlético de Madrid y estuvo dedicándose al fútbol desde 2006, cuando jugó en la tercera división madrileña con el Atlético Pinto, hasta el año 2015, cuando se retiró del fútbol con 27 años, mientras militaba en el Real Jaén CF, para comenzar una nueva carrera. Colgó las botas por iniciativa propia, no fue una decisión motivada por un bajón en su desempeño, ninguna lesión le obligó a hacerlo antes de tiempo.

"Hasta los 27 años trabajaba como futbolista, compaginándolo con mis estudios universitarios. Fue una de las etapas más importantes de mi vida y tengo muchísimos recuerdos especiales", explicaba el deportista para Vanity Fair. "Sentí que había llegado el momento de enfocar mi vida en otra dirección y buscar otras metas y objetivos. Me mudé a Bali y fue allí donde empecé a trabajar mucho como modelo y, a través de las redes sociales, a mostrar mi lifestyle. Poco a poco fue a más y se abrió una oportunidad para trabajar también como influencer".

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La moda se convirtió en su nueva pasión, una que le atraía tanto como en su momento lo hizo el fútbol hasta que dejó de hacerle feliz. Jaime no dejó su carrera deportiva y se resignó a dedicarse a otra cosa, él sintió que había finalizado una etapa de su vida, quería conocer nuevos mundos, ponerse nuevos retos y apostó por ello, sin miedo a que la edad jugara en su contra (comenzar en el mundo de la moda a los 27 años no es lo más habitual).

Tras su éxito en el mundo de la moda, se centró en la comunicación, a través de las redes sociales y también la televisión. Fue colaborador de un programa deportivo, participó en 2023 otro reality y también participó un año después en un programa de baile. Ahora 'Supervivientes 2026' es el nuevo reto del exfutbolista español.

El lado más familiar de Jaime Astrain

Mucha gente conoce a Jaime gracias a su faceta más profesional, pero otros muchos lo hacen por su relación con Lidia Torrent. La pareja comenzó su relación en el año 2019, tras la sonada ruptura de Lidia con quien había sido su compañero de trabajo en 'First Dates', Matías Roure.

Gracias a un amigo común, la pareja vio cómo sus vidas se cruzaron en 2019 y desde entonces han permanecido juntos. Sus comienzos fueron un tanto frágiles, porque él no quería agobiar a Lidia y ella esperaba que él diera el paso, pero una vez que consiguieron ponerse de acuerdo, las cosas entre ellos comenzaron a funcionar y, actualmente, están en un gran momento de su relación.

Del mismo modo que en un primer momento les costó encajar, en 2025 tuvieron que enfrentarse a otro momento de desajuste en su relación, algo que solucionaron gracias a las ganas de ambos de apostar por su relación y su familia. No pudieron evitar que los rumores de crisis se hicieran públicos, pero una vez que todo quedó en el pasado, no dudaron en compartir su experiencia y asegurar que en su caso, la terapia de pareja había sido una gran idea para volver a conectar y mejorar la comunicación.

Tras confirmarse que Jaime sería concursante de 'Supervivientes', nadie ha sido un mejor apoyo para él que su pareja, aunque ha sido un puesto muy disputado con la hija de ambos, nacida en 2022. La pequeña Elsa (que comparte nombre con su abuela materna, Elsa Anka) es la reina de la casa y también la debilidad de sus padres.