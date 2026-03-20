Ana Carrillo 20 MAR 2026 - 13:48h.

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Álex Ghita aseguró en su vídeo de presentación que iba preparado para ganar 'Supervivientes 2026' y que sería el mejor en las pruebas, pero finalmente ha terminado abandonando dos semanas después del inicio del concurso y tras conocer la decisión de que la audiencia lo escogía como primer expulsado para marcharse a Playa Destino con Borja Silva y Darío Linero. Tras las numerosas críticas que ha recibido por su decisión de tirar la toalla cuando prometió ser el mejor, ha emitido un comunicado en Instagram para dar explicaciones.

"Fui con todo. Con hambre de ganar, de superarme… de demostrar que era indestructible. Y la realidad fue otra. La cabeza me ganó. El hambre me superó. Y lo que era un sueño… se convirtió en mi mayor reto", comienza diciendo el examigo de Carla Barber en el escrito que ha difundido para justificar su decisión de abandonar el concurso en el que llevaba tanto tiempo soñando con participar.

Álex ha añadido que no va a "poner excusas" y que asume la decisión que ha tomado, por lo que entiende que se haya dicho de él que es "un fraude, el peor concursante, una decepción": "Yo también esperaba más de mí. Pero esto también va de ser real. De aceptar cuando algo te supera. Y de aprender".

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El exnovio de Adara Molinero le ha dado las gracias al equipo por darle la oportunidad de vivir esta experiencia, "aunque no haya estado a la altura que esperaba": "Porque sí, fallé, pero también aprendí algo que no se me va a olvidar: que la mente puede más que el cuerpo, que no todo se gana y que la vida no va de correr… sino de saber parar. No me arrepiento de haber ido. Me arrepentiría más de no haberlo intentado. Y si algo tengo claro es que esto no me define… me construye".

Para terminar su comunicado, Álex Ghita ha optado por el humor: "Y ahora una cosa: después de todo esto: ¿vosotros qué creéis? ¿Me da para un 'All Stars' o mejor me quedo comiendo coco en casa?". Sus seguidores le han respondido que no pasa nada por haber abandonado y le agradecen las risas que les ha proporcionado con su paso por el concurso, aunque también ha habido quien le ha criticado por "rendirse tan pronto".