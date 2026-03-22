Pedro Jiménez 22 MAR 2026 - 23:04h.

Uno, dos... ¡y hasta tres eliminados en una nueva 'Batalla de Titanes'!: "Aviso, no os podéis agarrar"

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El 'Duelo de las Musas' ha sido una auténtica escabechina. Y es que ha habido... ¡hasta tres eliminaciones! Los concursantes han disputado una nueva 'Batalla de Titanes' luchando por un delicioso flan, por lo que los nervios han sido totales y la tensión máxima. Los supervivientes se han enfrentado por rondas en el 'Duelo de las Musas', con un equipo manteniéndose todo el tiempo posible en una pared y el otro equipo intentando derribar todos los bloques que había enfrente de ellos. Una vez los bloques derribados, el equipo que más supervivientes tenía en la pared, ganaría.

No obstante, si por algo ha quedado marcada esta prueba de recompensa ha sido por la triple eliminación que ha habido en la primera ronda. Y es que los supervivientes no podían agarrarse a la pared, tan solo a las astillas que sobresalían de la pared. En un momento dado, María Lamela se ha percatado de que Paola Olmedo se estaba sujetando de la pared y le ha llamado la atención: "No me estoy agarrando". "Aviso, no os podéis agarrar y, si no, quedaréis eliminados", ha avisado María Lamela.

El juego ha seguido con su normalidad y, tras los avisos del otro equipo asegurando que la concursante se estaba volviendo a agarrar de la pared, la propia María Lamela ha vuelto a parar el juego, esta vez para tomar una decisión más drástica: "Paramos. Paola, te estás volviendo a agarrar. Lo has hecho dos veces. Eliminada". La exnovia de José María Almoguera lo ha negado rotundamente, una y otra vez: "O sea, estoy flipando", ha dicho, tras lo que ha procedido a bajarse de la estructura, ante la orden de la presentadora en Honduras subrayando que había quedado eliminada.

Dos eliminados más durante la prueba de recompensa

No obstante, Paola Olmedo no ha sido la única concursante eliminada durante la prueba de recompensa. Tras su eliminación, Toni Elías se apoyaba en el suelo: "Toni, fuera que has tocado el suelo". "María, no das abasto", ha bromeado Sandra Barneda. "Aquí hay que tener 50.000 ojos", ha bromeado la presentadora desde Honduras.

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Posteriormente, Alberto Ávila también quedaría eliminado: "Te has apoyado. Eliminado. Has metido los dedos en los agujeros, te has apoyado, te hemos dado varios avisos... eliminado".