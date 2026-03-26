¿Team Claudia o Team Alba? Los colaboradores se mojan sobre las guerras de 'Supervivientes'

telecinco.es 26 MAR 2026 - 20:00h.

Las playas arden con el enfrentamiento más tenso de la edición, así que preguntamos a los rostros habituales de qué lado están en el conflicto entre Claudia y Alba Paul

Así se vivió la disputa por el fuego entre Alba y Claudia en 'Supervivientes 2026' desde casa: "Es difícil"

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Si hay algo que está marcando la actual edición de 'Supervivientes' es la palpable tensión que se respira en la arena. Las extremas condiciones de Honduras, el hambre que aprieta cada vez más y la falta de sueño han sido el cóctel perfecto para que estalle la guerra entre dos de las grandes protagonistas: Claudia Chacón y Alba Paul. Las recientes broncas por el fuego, la convivencia y los roces diarios han dinamitado cualquier señal de paz. Sus constantes choques y reproches han divido no solo a la audiencia, sino también a los pasillos de Telecinco. ¿Quién tiene realmente razón en este duelo? Hemos preguntado a nuestros colaboradores y están más divididos que nunca.

El veredicto de los expertos: ¿Quién lleva la razón?

A la hora de posicionarse, muchos no dudan en premiar la autenticidad, aunque las formas fallen. Leticia Requejo lo tiene claro y declara abiertamente ser team Claudia. Para la periodista, Alba era una de sus favoritas al inicio, pero su actitud actual le decepciona: "La veo más por detrás y ahora no la estamos conociendo al 100%" y valora que Claudia, por el contrario "va por la cara". Una opinión que comparte con Alexia Rivas, quien defiende que Claudia "da mucho juego y en el fondo muchas veces tiene razón", a pesar de que sus impulsos le jueguen malas pasadas.

Pepe del Real también se suma al bando de Claudia, sorprendido por su evolución desde que la conocimos en 'La isla de las tentaciones', asegurando que ha madurado muchísimo, sin embargo, no todos compran esa actitud, por ejemplo, Giovanna González y Adriana Dorronsoro que se posicionan firmemente con Alba Paul. Para ellas la actitud de Claudia resulta "un poco insoportable" por sus quejas constantes, incluso una de ellas delata que ese carácter la "sacaría de quicio y encima con ese tono".

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El porqué de tanta intensidad

Pero, ¿Qué empuja a Claudia a estar siempre en el centro del huracán televisivo? Leticia Requejo asegura que "convivir con ella tiene que ser duro" por su intensidad, aunque valora positivamente que afronte los problemas de frente. Por su parte, Alexia da en el calvo recordando el verdadero contexto del formato: "Sabe dónde está. Está en un reality y da contenido, no está de vacaciones".

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Mientras Pepe opina que este afán de protagonismo le está sentando de maravilla a su concurso, el bando contrario lo ve con otros ojos, asegurando que estas peleas se deben a sus propias "inseguridades" que terminan generando un ambiente tóxico a su alrededor. Lo que es indudable es que nadie queda indiferente.

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