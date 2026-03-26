Los colaboradores y exconcursantes de 'Supervivientes' analizan lo que está ocurriendo en las primeras semanas del reality

Los colaboradores, muy duros, con Alejandra por su abandono: "Se debería penar estas actitudes"

Compartir







La última semana en ‘Supervivientes 2026’ ha confirmado lo que muchos intuían desde el arranque: la edición está siendo una de las más duras y explosivas que se recuerdan. A los abandonos, las crisis emocionales y los conflictos abiertos entre concursantes, se suma ahora un debate que siempre sobrevuela el reality, pero que esta vez ha cobrado especial protagonismo: ¿dónde está realmente el origen de las tensiones?

En apenas unos días, el programa ha vivido dos abandonos, amenazas de salida y situaciones límite marcadas por la ansiedad y el agotamiento. Algunos concursantes han reconocido no poder continuar, mientras otros, como Marisa Jara, han estado al borde de dejarlo tras episodios especialmente complicados.

A esto se añaden las condiciones extremas: hambre, falta de sueño, tormentas constantes y una convivencia que se ha ido deteriorando con el paso de los días. De hecho, como viene siendo habitual en el formato, hacer fuego o repartir la comida, se han convertido en auténticos focos de conflicto dentro de los grupos.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En este contexto, varios colaboradores y exconcursantes han analizado la situación actual del reality a partir de dos preguntas clave que reflejan muy bien la esencia del programa.

¿Prefieres cuidar el fuego o repartir la comida?

La primera, aparentemente sencilla: ¿cuidar del fuego o repartir la comida? deja ver rápidamente las tensiones internas. Kiko Jiménez o Suso Álvarez lo tienen claro: prefieren gestionar la comida, una tarea que, según reconocen, permite cierto margen de ventaja y hasta “beneficio personal”. En cambio, perfiles como Carlos Alba optan por el fuego para evitar enfrentamientos, ya que el reparto suele derivar en discusiones constantes. Jessica Bueno, por su parte, confirma que la comida siempre ha sido un punto delicado… incluso cuando ella misma asumía ese rol estando en Honduras.

Más allá de la anécdota, sus respuestas reflejan una realidad que también se está viendo en la isla: la organización de los recursos básicos puede romper cualquier equilibrio en cuestión de horas.

¿Dónde está el origen del conflicto en Honduras?

METER VÍDEO

Pero es la segunda pregunta la que va al fondo del asunto: el conflicto actual que hay en Playa Victoria y Playa Derrota, ¿nace del hambre, la convivencia o el ego? Y aquí las opiniones, aunque diversas, apuntan en una misma dirección.

Carlos Alba lo resume sin rodeos: para él, el problema principal son los egos. Una idea que conecta con lo que se está viendo en la isla, donde varios concursantes compiten por destacar y ganar protagonismo. Jessica Bueno señala directamente a algunos perfiles dominantes dentro del grupo, como Gerard y Albar, convencidos en demostrar que son los mejores supervivientes, pero sorprendidos por la dureza real del formato.

Suso Álvarez introduce un matiz importante: no hay una sola causa. El hambre pasa factura, la convivencia desgasta y los egos amplifican cualquier roce. Una combinación explosiva que explica por qué esta edición está dejando momentos tan intensos.

Con este panorama, lo que está claro es que ‘Supervivientes 2026’ ha entrado en una fase crítica. Y, como apuntan quienes ya lo han vivido desde dentro, lo más interesante no es solo lo que está pasando… sino cómo puede estallar todo en los próximos días.

Dale al play para no perderte nada.