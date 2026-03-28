La madre del concursante de 'Supervivientes' cree que está gestionando muy bien la experiencia y le ve muy fuerte física y mentalmente

De los "machitos alfa" al hambre, el origen del conflicto en 'Supervivientes 2026', según los colaboradores

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‘Supervivientes 2026’ está siendo una edición especialmente intensa, marcada por los conflictos, los abandonos y una convivencia cada vez más al límite. En este contexto, Gerard Arias se ha consolidado como uno de los protagonistas indiscutibles del reality, tanto por su papel dentro del grupo como por las polémicas que ha generado.

Desde su llegada a los Cayos Cochinos, el concursante manchego ha mostrado una evolución notable. Conocido previamente por su paso por ‘La isla de las tentaciones’, Gerard aterrizó en el concurso con la intención de cambiar su imagen pública y demostrar que es mucho más que un perfil televisivo ligado al conflicto sentimental. Y, en gran medida, lo está logrando. En los primeros días destacó por su fortaleza física, su implicación en las pruebas y su capacidad para asumir el liderazgo del grupo, llegando incluso a posicionarse como una figura de referencia en la convivencia.

Sin embargo, ese mismo carácter fuerte y su tendencia a tomar decisiones han provocado tensiones con algunos compañeros, especialmente con Alvar Seguí de la Quadra Salcedo. Las discusiones con su compañero en Playa Victoria han ido en aumento y, de hecho, recientemente el ambiente llegó a tal punto que la organización tuvo que intervenir para poner orden en medio de los enfrentamientos entre ellos. Este tipo de situaciones reflejan el desgaste general del grupo, que se está enfrentando a condiciones extremas y a una presión emocional que va en aumento con el paso de los días.

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¿Cómo están viendo la familia de Gerard al concursante?

Precisamente sobre su papel en la convivencia y su resistencia ha hablado su madre, Nieves, en una entrevista para esta web realizada en la pasada gala del martes. Lejos de mostrarse preocupada, defendió la actitud de su hijo: considera que “la está gestionando bien”, aunque reconoció que le gusta liderar y tomar decisiones. Una característica que, según ella, no es necesariamente negativa, sino parte de su personalidad.

Sobre la posibilidad de que Gerard abandone, Nieves se muestra confiada. Aseguró que su hijo está “fuerte anímicamente, emocionalmente y físicamente”, descartando, al menos por ahora, que pueda llegar a un límite similar al de otros concursantes.

Uno de los momentos más emotivos del concurso fue su cumpleaños, cuando el manchego recibió un mensaje desde España por sus 33 años. Según su madre, ese gesto supuso “una inyección de felicidad” que le ayudó a seguir adelante en una experiencia tan exigente. Además, Nieves no se sorprende de la imagen positiva que algunos compañeros están destacando de su hijo, como su apoyo dentro del grupo, insistiendo en que quienes le conocen saben del “gran corazón” que tiene.

Dale al play para ver las entrevistas al completo.