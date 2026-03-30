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'Rumbo a la isla de las tentaciones 2' se estrena el 6 de abril en Mediaset Infinity con la presentación de las parejas de la décima edición: de los consejos de sus familias a los preparativos

Avance de 'Rumbo a la isla de las tentaciones 2': así son las parejas de la décima edición
Una pareja besándose. Mediaset Infinity
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El próximo lunes 6 de abril llega a Mediaset Infinity el segundo programa de 'Rumbo a la isla de las tentaciones', en el que podremos conocer mejor a las parejas que participan en la décima edición del programa presentado por Sandra Barneda, que se estrenará muy pronto en Telecinco. En Mediaset Infinity ya está disponible el primer programa especial, en el que se desvela la identidad de los solteros y las solteras, así como la existencia de Villa Deseo.

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En este segundo especial, se podrá ver a las parejas seleccionadas en sus entornos familiares, que les darán consejos y compartirán sus temores ante la experiencia que van a vivir. Además, seremos testigos de los preparativos de su viaje y de su desembarco en la República Dominicana, días previos al arranque de la aventura. ¡No te lo pierdas el próximo 6 de abril en Mediaset Infinity!

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