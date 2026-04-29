Pedro Jiménez 29 ABR 2026 - 02:12h.

Las discusiones entre ambos concursantes no cesan en la playa: así ha sido su última disputa

Aratz se impone a Gerard Arias en la "temida" noria infernal tras un duelo titánico y recupera algo clave en su aventura: "Una gran oportunidad"

Compartir







Las broncas entre Gerard Arias y Claudia no cesan. Y es que un problema con la pesca en la playa ha provocado una disputa entre la joven concursante y el resto de sus compañeros. Problema con la pesca que ha derivado en un cruce de reproches de Clau con Borja, con esta echándole en cara algunos gestos que ha tenido con ella que no entiende para nada. No obstante, posteriormente la discusión ha salpicado rápidamente a Gerard.

Ya en el directo de la gala de 'Supervivientes', Claudia ha reconocido que llevaba una semana muy mala y que hasta "tenía miedo de decir las cosas" por lo mal que ha estado y lo irascible que se ha sentido, en una especie de más autocrítica que otra cosa.

Borja, por su parte, ha señalado que ella "se queja más de lo que aporta", lo que ha molestado mucho a Claudia, que una vez más le ha reprochado que ha hecho cosas que no son muy de amigo.

Crece la tensión entre Gerard y Claudia en la playa

Pero la discusión en la playa fue a más, con una Claudia tachando a Gerard de "bienqueda", lo que ha hecho saltar al modelo. "La única que queda mal eres tú, que eres la que menos está aportando y la que más se está quejando", ha dicho Gerard, muy tajante.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Esto último ha hecho saltar las lágrimas a Claudia: "¡No quiero estar aquí!". Ambos han protagonizado un nuevo choque en la playa, con Gerard tildándola de "desagradecida" y Claudia defendiéndose como ha podido y tachándole de "narcisista"... y cómo no, con Maica Benedicto de por medio. Lo que está claro es que la cosa entre ambos no parece calmarse, al menos, a estas alturas de aventura en los Cayos Cochinos.