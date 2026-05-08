Antía Troncoso 08 MAY 2026 - 01:33h.

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Maica y Claudia no pueden más con sus compañeros de playa. Las concursantes están hartas de los cuatro chicos de su grupo, Gerard, Borja, Aratz y Soto, a quienes tachan de ser unos "marichulos". En la palapa, los concursantes reaccionan a todas las imágenes de su convulsa convivencia, produciéndose un enfrentamiento entre las dos con Soto que termina en un gran momentazo al ritmo de 'Déjate querer'. ¡No te lo pierdas!

Los castigos que recibieron el pasado martes, Aratz, Gerard y Claudia, han caldeado como nunca la convivencia. Claudia y Maica no soportan a sus compañeros de grupo, con los que han tenido numerosos enfrentamientos a lo largo de la semana. En especial, por la noche, ya que las concursantes han explotado contra los cuatro chicos de su equipo por no dejarlas dormir con sus voces, concretamente con Soto por cantar de noche.

"La primera vez en mi vida que me pongo a cantar y me mandan a callar. Se supone que yo canto bonito", se ha quejado Soto a Jorge Javier Vázquez, a lo que inmediatamente Maica ha replicado: "Primero os dijimos, por favor, y a los cinco minutos te pones a cantar con ese vozarrón, pues me vuelvo a despertar y salto". Justo en ese momento, el presentador ha lanzado una petición a Soto: "¿Puedes cantar a Maica 'Déjate querer'?

El momentazo de Soto al cantar a Maica y Claudia 'Déjate querer'

Ante la pregunta de Jorge Javier, Soto ha mirado a la que fuera concursante de 'Gran Hermano' con dulzura mientras le decía: "Ay, mi Maica" Al escucharlo, Maica ha lanzado un reproche a su compañero: "Ahora, ay mi Maica, pero desde que dices bro pasas de mí". Este ha respondido con ironía: "Me estoy transformado desde que te conozco". "No me toman en serio", ha respondido Maica indignada.

Tras esto, Soto, siguiendo la petición del presentador, se ha lanzado a cantar mientras el resto de concursantes, Maica y Claudia incluidas, aplaudían al ritmo de su voz. Momento en el que Jorge Javier animaba a Claudia a que se lanzase a bailar y ella acedía inmediatamente. Junto a su amiga Maica, las concursantes se han puesto de pie para marcarse un baile mientras Soto cantaba.

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No obstante, al terminar de bailar, Claudia Chacón ha hecho una advertencia al cantante: "Quiere convencerme de que no me enfade, pero esta noche lo voy a poner en su sitio, que me ha dado unos zascas que no me da la gana".