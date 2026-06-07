Los familiares y amigos más íntimos de los concursantes desvelan en que se quieren gastar los 200.000 euros del premio los supervivientes

De aprender a pescar a desconfiar más: los familiares revelan la transformación de los concursantes de 'Supervivientes 2026'

Compartir







La cuenta atrás para la gran final de ‘Supervivientes 2026’ ya está en marcha. Tras más de tres meses de convivencia extrema en Honduras, el reality afronta sus últimos días con los concursantes al límite física y emocionalmente. En las últimas galas, los espectadores han asistido a expulsiones decisivas, reencuentros cargados de lágrimas y a la configuración de los finalistas que lucharán por hacerse con la victoria. La tensión ha ido en aumento conforme se acerca el desenlace del concurso.

Precisamente uno de los momentos que más han marcado esta recta final ha sido el esperado reencuentro de los supervivientes con sus seres queridos. Una experiencia que también ha tenido un fuerte impacto fuera de Honduras. Así lo ha confesado Álex, amigo y defensor de Aratz durante el concurso, quien reconoce que no pudo contener las lágrimas al ver ese emotivo momento.

Lo que le va a pasar factura a Aratz, según su amigo

El joven aseguró que estos tres meses han sido intensos tanto para los concursantes como para quienes los han apoyado desde plató y las redes sociales. Además, está convencido de que la experiencia ha transformado a Aratz. Según explicó, pasar tanto tiempo aislado, conviviendo con las mismas personas y enfrentándose a las duras condiciones de supervivencia obliga a cualquier participante a replantearse muchas cosas de su vida.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Álex también destacó la evolución que ha observado en su amigo a lo largo de la aventura. Aunque considera que su esencia sigue siendo la misma, cree que ahora se muestra mucho más natural y menos condicionado por las cámaras. Además, no oculta que algunas polémicas vividas durante la edición le han afectado especialmente, sobre todo cuando, en su opinión, Aratz ha sido señalado injustamente en algunos conflictos.

¿En que se gastarían el premio los concursantes?

Pero si hay una pregunta que siempre despierta curiosidad entre los seguidores del programa es qué harían los finalistas con los 200.000 euros del premio. Y los familiares y amigos más cercanos ya han dejado algunas pistas.

Ada, amiga de Maica, desvela que la concursante tenía varios proyectos personales en mente antes de embarcarse en la aventura hondureña y deja caer que una hipotética victoria podría acelerar algunos de esos planes.

Por su parte, Creever, amigo de Alvar, apunta a una opción que muchos soñadores compartirían: disfrutar de nuevas experiencias junto a sus seres queridos.

Mientras tanto, José Manuel, cuñado de Soto, también imagina un futuro muy concreto para el concursante si consiguiera alzarse con el cheque final.

Eso sí, las respuestas completas dejan detalles y anécdotas que reflejan perfectamente la personalidad de cada uno de ellos. ¿Quién invertiría en sus proyectos? ¿Quién priorizaría a la familia? ¿Y quién tiene ya un plan muy definido para celebrar el final de la aventura? Las respuestas completas están en el vídeo, ¡dale al play!