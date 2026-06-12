Ana Carrillo 12 JUN 2026 - 16:47h.

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Borja González, ganador de 'Supervivientes 2025', estuvo presente en la final de la edición de 2026 para hacer entrega del cheque de 200.000 euros a la persona que la audiencia decidiera que se merecía la victoria, que ha sido finalmente Maica Benedicto, que se impuso en el duelo final a Alba Paul.

"Enhorabuena, Maica, te cedo el poder del cheque", ha comentado el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' en un story en el que posa en el plató del programa junto a la flamante ganadora de esta edición. En otro story, poco antes de conocer quién ganaría, elogió a Alba Paul: "De las mejores supervivientes que han pasado por el programa".