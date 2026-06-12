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FINAL SUPERVIVIENTES 2026

Borja González, ganador de 'Supervivientes 2025', felicita a Maica Benedicto por la victoria y elogia a Alba Paul

Maica y Borja
Maica y Borja posan juntos en plató. Instagram (@borjagonzalez)
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Borja González, ganador de 'Supervivientes 2025', estuvo presente en la final de la edición de 2026 para hacer entrega del cheque de 200.000 euros a la persona que la audiencia decidiera que se merecía la victoria, que ha sido finalmente Maica Benedicto, que se impuso en el duelo final a Alba Paul.

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"Enhorabuena, Maica, te cedo el poder del cheque", ha comentado el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' en un story en el que posa en el plató del programa junto a la flamante ganadora de esta edición. En otro story, poco antes de conocer quién ganaría, elogió a Alba Paul: "De las mejores supervivientes que han pasado por el programa".

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