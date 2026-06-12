Ana Carrillo 12 JUN 2026 - 13:30h.

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Alba Paul ha llegado a la gran final de 'Supervivientes 2026' y ha conseguido quedar en segunda posición, porque la audiencia ha convertido en ganadora a Maica Benedicto. Todos los finalistas se reencontraron con sus familiares, pero la catalana ha tenido que esperar hasta esta mañana para volver a abrazar a su hija en común con Dulceida, Aria, que tiene tan solo un año y medio y que no podía estar presente en plató para recibirla.

La influencer siempre dijo que su deseo era reencontrarse con su bebé, que era la persona que más extrañaba, y con su mujer, de la que confesó en la gala final estar muy enamorada. El momento tan soñado se ha producido en la nueva casa de las creadoras de contenido y Dulceida se ha encargado de compartir el momento en sus stories de Instagram.

En el vídeo que ha compartido la influencer se ve a Alba muy sonriente y emocionada al ver de nuevo a su hija, con la que ha podido desayunar de nuevo tras más de 100 días separadas. "No sabéis cómo se miran y lo feliz que está Aria", ha comentado junto a una foto en la que se puede ver a madre e hija mirándose mientras desayunan.

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Además de compartir los instantes de este reencuentro, Dulceida ha querido resaltar con su legión de seguidores lo feliz que está por tener de vuelta en casa a su mujer y lo orgullosa que se siente de ella: "Alba siguió demostrando lo gran superviviente que es ganando las dos pruebas de la final, no sabéis lo orgullosa que estoy de ella, no puedo parar de mirarla, escucharla y admirarla sin parar. Vaya campeona, nuestra ganadora y la de media España".