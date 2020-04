Fani, nominada, se ‘pica’ tras la gala: “Sé que Nyno quiere quitarme de en medio”

Fani se convertía en la eliminada de la pasada gala de ‘Supervivientes 2020’, en una noche donde hubo muchos cambios: No hubo expulsado definitivo porque Pavón tuvo que abandonar forzosamente por problemas médicos, Fani pasaba automáticamente a ser una integrante más de los Desvalidos y, precisamente, los habitantes de Cabeza de León volvían a la Palapa tras semanas de ausencia.

“El estar nominada para mí es ya una costumbre, en cuanto me dijeron que venía para esta playa ya lo sabía, sabía que iba a salir nominada, no se van a nominar entre ellos. Y sé que Nyno iba a nominar a Hugo porque quiere quitarme de en medio”, decía Fa ni tras la gala y al llegar a su nueva localización .

Ferre , en el otro grupo, también se mostraba molesto con la nominación directa de Barranco . “Estoy rayado como siempre porque no termino un jueves sin estar nominado”, confesaba después de discutir con el líder.

José Antonio Avilés no podía contener las lágrimas tras la gala y reflexionaba en soledad al llegar a la isla. “Como nominado no sé lo que hago bien, lo que hago mal… me lo cuestiono todo”, decía llorando al ser nominado por el grupo.