Inesperada visita de la madre de Juanpi a Sandra tras la segunda hoguera de las chicas

Juanpi cuenta la verdadera razón por la que contó en el casting que le fue infiel a Sandra

Compartir







“La hoguera ha terminado… para todas menos para ti, Sandra”, son las palabras que escuchamos decir a Sandra Barneda en el avance del programa de este lunes (donde las chicas vivirán una dura hoguera donde verán todo lo que sus novios están haciendo en la villa). Hay una visita para Sandra y ‘El Debate de las Tentaciones’ descubrimos que se trata de… ¡La madre de Juanpi!

Sandra se está dejando llevar con Andrea en ‘La isla de las tentaciones 9’ y sus imágenes besándose con el italiano han destrozado a su novio Juanpi, que aseguró que le costaba respirar tras descubrir la infidelidad de su novia en la villa. Pero todo se va a complicar aún más cuando Sandra se reencuentre con la madre de Juanpi al finalizar su segunda hoguera. ¡Así ha sido su reencuentro!

El reencuentro de Sandra con la madre de Juanpi tras serle infiel con Andrea

“Una visita inesperada para una de las chicas desata un tsunami sin precedentes”, avanza Sandra Barneda desde el plató de ‘El Debate de las Tentaciones’ antes de ver este avance exclusivo de lo que sucederá en programa de esta noche. La hoguera termina, las chicas vuelven a la villa y Sandra se queda a solas con la presentadora.

Sandra cree que la visita que va a recibir es de alguna chica que se ha liado con Juanpi, pero lo que no sabe la participante de ‘La isla de las tentaciones’ es que su encuentro es con Carmen, la madre de Juanpi. Cuando Sandra descubre que su suegra se encuentra en la isla se levanta, sorprendida y parece que avanza hacia ella... ¿para abrazarla?

Pero… ¿cómo reaccionará Carmen al descubrir que Sandra le ha sido infiel a su hijo? ¿Qué explicaciones le dará la nuera a la suegra? ¿Le dirá Sandra lo que Juanpi ha dicho de ella y de su madre? Todas las respuestas, esta noche de lunes en el programa 10 de ‘La isla de las tentaciones’, a las 22:45h. Mientras tanto, ¡disfruta de este avance exclusivo!