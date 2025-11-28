Después de un susto de salud y una de las semanas más duras del concurso, Nona llega a la final más fuerte, más consciente y más conectada con su maestro, Max Stryjski, ¡dale play!

Los caprichos que mejor definen a las estrellas de 'Bailando con las estrellas': "Me lo regalé porque lo merecía"

Compartir







La recta final de 'Bailando con las estrellas' llega cargada de emoción para Nona Sobo. La actriz, una de las grandes revelaciones de esta edición, está viviendo las horas previas a la final con una mezcla de nervios, orgullo y mucha entrega. Junto a su maestro, el bailarín profesional Max Stryjski, la intérprete de 'Entrevías' nos ha contado cómo está afrontando este momento tan decisivo… y no ha sido un camino fácil.

“Ha sido duro, pero increíble. Es una montaña rusa: amor, odio, adrenalina… pero al final la recompensa llega”, nos contaba Nona en nuestra entrevista exclusiva. A su lado, Max asiente con una sonrisa de orgullo: “Hemos puesto todo lo que podíamos dentro de las coreografías. La experiencia ha sido muy, muy chula”.

En las últimas semanas se ha convertido en una de las concursantes más fuertes del programa, pero también ha atravesado un episodio que nadie esperaba: un parón médico en pleno entrenamiento que la obligó a frenar… aunque solo por un instante.

En nuestra entrevista con ella y con su maestro, Max Stryjski, esa vulnerabilidad vuelve a aparecer, aunque acompañada de algo más potente: determinación.

A veces el cuerpo te dice paras… o te paro yo

Cuando le preguntamos por ese parón, Nona lo explica sin dramatismos, pero con una sinceridad que sorprende: su cuerpo llevaba semanas avisando. Ensayos de ocho horas, autoexigencia extrema y cero margen para escuchar señales.

No fue grave —eso lo aclara rápido—, pero sí suficiente como para que su madre cogiera un AVE sin pensarlo y su perrita intentara subirse a la ambulancia. Y aunque reconoce que el susto la hizo reflexionar, también admite algo que define la intensidad del concurso: "Al día siguiente ya estaba nuevamente en la sala de ensayo." Max, que la conoce mejor que nadie en este contexto, lo confirma con una mezcla de orgullo y preocupación: “Si Nona no aparece a un ensayo, algo muy serio ha pasado.”

Más allá del susto, lo que ha sorprendido esta temporada es la transformación artística de Nona. Ella misma admite que llegó al programa con miedo, con la sensación de tener límites, y ahora asegura haber descubierto justo lo contrario. Nos cuenta que bailar le ha enseñado a confiar más en sí misma y que, aunque la final marque el cierre del programa, no el final del baile en su vida. Eso —lo dice ella— ya lo tiene claro.

Uno de los momentos más difíciles fue la nominación. Coincidió con la semana más exigente del programa: tres coreografías nuevas, votaciones y presión constante. Nona lo describe como “un bache duro”. Max lo define con otra palabra: locura. Esa semana marcó un antes y después. Ahí dejaron de ser solo concursante y coach para convertirse en pareja real de baile: correcciones, frustración, repeticiones… y finalmente un resultado que ellos mismos reconocen haber vivido como una mini victoria, incluso antes de saber si seguían en el concurso. ¡Dale play al vídeo que encabeza esta noticia y no te pierdas sus palabras!

Nona Sobo no teme a las críticas en 'Bailando con las estrellas': "Paso de lo que digan"

La actriz ha demostrado que también puede interpretar a una bailarina, desplegando talento y precisión en cada uno de los ritmos que le ha tocado bailar hasta ahora. Aunque, tal como nos ha contado en este vídeo, hay un estilo de baile al que le temía especialmente al comenzar la aventura: "No sé bailarlo", admitió con esta web.

Además, le preguntamos cómo vive la fama, pero ella dice no considerarse famosa y piensa que de tener ese reconocimiento estaría en una "jaula de oro" porque no podría hacer su vida con tranquilidad. La actriz ha demostrado durante todo el concurso una personalidad muy sólida frente a las críticas y los rifirrafes que suelen surgir entre los concursantes cuando las cámaras están encendidas. Sabe cómo defenderse y no tiene pelos en la lengua a la hora de zanjar una discusión. Dale Play.

Anabel Pantoja, sobre las críticas del jurado y el público en 'Bailando con las estrellas'

"Cada semana dudaba de mí": Nerea Rodríguez habla de su evolución ante la final de 'Bailando con las estrellas'

"Hemos tenido que estar por encima": Jorge González encara la final de 'Bailando con las Estrellas'