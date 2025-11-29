"El arte de Anabel, la flexibilidad de Nona, los portés de Nerea...", los concursantes destacan los atributos de sus contrincantes en la previa de la gran final

Anabel Pantoja, sobre las críticas del jurado y el público en 'Bailando con las estrellas': "Bastante tengo"

Llega la esperada final de 'Bailando con las estrellas' y en la previa todo es nervios y emoción. Los cuatro concursantes que han llegado hasta esta instancia y sus maestros de baile lo dieron todo a lo largo de los casi tres meses que duró este programa, entregándose a las exigencias de un certamen muy complicado: no solo hay que bailar sino también aprenderse complejas coreografías de ritmos absolutamente diversos en pocos días y luego desplegar el carisma que necesita todo buen espectáculo.

A lo largo del programa, esta complejidad trajo consecuencias para los participantes, las estrellas, que a pesar de la voluntad y el entusiasmo no pudieron seguir el nivel de exigencia. Hubo quien decidió renunciar por el bien de su salud, como Matías Roure, o incluso Nona Sobo tuvo que hacer un parón en los ensayos porque su cuerpo le estaba pidiendo a gritos un descanso.

Sin embargo, Nona llegó a la final y también lo hicieron Anabel Pantoja, pese a las durísimas críticas que recibió de parte del jurado, Jorge, que desde el principio fue uno de los favoritos por sus evidentes aptitudes para la danza, y Nerea, quien también vivió una evolución. A las puertas de la gala que definirá quién se lleva el premio máximo, hablamos con los cuatro sobre sus aprendizajes del programa, el progreso notable que vivieron gracias al alto nivel de competencia que se exigió, y también les preguntamos quién de los otros tres finalistas consideraban su máximo rival.

Las respuestas han variado, lo que demuestra el respeto que se tienen mutuamente los bailarines. Para ellos, hay razones para dar el premio a todos, porque el trabajo que hay detrás de este espectáculo debe reconocerse.

Además, les consultamos por qué compañero o compañera que quedó en el camino les hubiera gustado ver en la final. La respuesta fue casi unánime a excepción de Nona Sobo, que señaló a una persona que fue "como la madre" de todo el elenco de estrellas durante este certamen.

