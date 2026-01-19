telecinco.es 19 ENE 2026 - 23:44h.

Marc se ha mostrado muy sorprendido con el relato de Luija sobre cómo superó su relación de diez años con su ex

Así es Luija, participante de 'Casados a primera vista': "En mis tres relaciones me han dejado"

Los seis solteros de 'Casados a primera vista' han celebrado juntos su despedida de solteros antes de casarse con sus futuras mujeres, a las que conocen directamente en el altar. Se han reunido en Madrid para conocerse y compartir su ilusión y expectativas ante la experiencia que van a vivir. En su charla, han intercambiado opiniones y han hablado de su pasado amoroso.

Luija, que tiene 41 años y es de Málaga, se ha abierto con sus compañeros y les ha contado que le han "roto el corazón" hasta en tres ocasiones, pues las tres parejas que ha tenido le han dejado. Su última relación terminó hace un año y estuvo con esa chica diez años, aunque les ha contado a sus compañeros que solo tardó dos meses en superarlo.

"El tiempo lo hace todo. Yo tengo una cosa muy bien y es que me mentalizo muy rápido en pasar página, en dos meses he podido superar la relación y la verdad que muy bien", son las explicaciones que Luija le ha dado a sus compañeros y que han provocado la sorpresa de Marc.

"Lo he sentido muy frío", ha confesado más tarde Marc, que se ha explayado acerca de su opinión sobre las declaraciones de su compañero: "Son diez años de tu vida, ¿dónde están esas alegrías y penas? ¿Dónde está todo? ¡No puedes pasarlo así como si no fuera nada!".

¿Creen que mantendrán relaciones tras la boda?

Además de hablar de sus relaciones previas y de cómo se imaginan a su futura mujer, han revelado si piensan que mantendrán relaciones sexuales tras la boda. Ha sido Lorenzo el que ha sacado el tema. La mayoría de ellos han confesado que no lo creen, pero Milton ha matizado que cree que dependerá de "la química" que tenga con su futura esposa y Luija ha añadido que "no lo descartaría".