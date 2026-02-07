Got Talent 07 FEB 2026 - 22:30h.

La dirección del talent ha escuchado la petición que Risto Mejide hacía en el programa anterior y ha tomado una decisión nunca vista antes en la historia del programa

Durante la cuarta noche de audiciones, Risto Mejide tomaba una drástica decisión: estaba dispuesto a secuestrar su pase de oro si la dirección del concurso no consideraba la opción de conceder más de estos pases.

Paula Echevarría, Lorena Castell y Carlos Latre ya habían otorgado sus pases de oro, además del pase de oro conjunto del jurado, pero aún quedaban muchas audiciones por delante. Risto Mejide tomaba una importante y drástica decisión sobre su pase de oro:

"Todavía nos quedan muchas audiciones, todavía hay mucha gente ahí detrás que seguro que piensa que puede ganarlo y no es justo que yo dé el último (pase de oro) y todo el resto de las audiciones no haya nadie que lo pueda ganar (...) Si no ampliamos el ampliamos el número de pases de oro de esta edición, yo no doy el mío".

La inesperada decisión de la dirección

La dirección del programa ha escuchado la petición que Risto Mejide hacía en el programa anterior y ha tomado una decisión sin precedentes. Tras la petición del juez, "las altas esferas" han decidido que cada uno de los jueces tengan un segundo pase de oro, cuatro cartas blancas más para colocar a sus favoritos directamente en la semifinal del concurso.