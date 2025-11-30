'El debate de las tentaciones: hay más imágenes': Temporada 9, programa 2, completo

Disfruta del programa 'El debate de las tentaciones: hay más imágenes' del domingo 30 de noviembre, online completo

La madre de Gilbert cuenta cómo fue su enfrentamiento con su hijo y Claudia: "Ahí se rompió todo"

Hay más imágenes 2 - Claudia descubre el tonteo entre Gerard y Almudena

Tras su semana más intensa, Claudia regresa al plató para ver imágenes inéditas de Gerard y Almudena junto a Sandra Barneda y, además, se enfrenta a la madre de Gilbert.