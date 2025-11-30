Logo de telecincotelecinco
Logo de La isla de las tentacionesLa isla de las tentaciones
A la carta
Programas completos

'El debate de las tentaciones: hay más imágenes': Temporada 9, programa 2, completo

Hay más imágenes 2 - Claudia descubre el tonteo entre Gerard y Almudena La isla de las tentaciones Temporada 9 El debate: Hay más imágenes 2
'El debate de las tentaciones: hay más imágenes': programa completoTelecinco.es
Compartir

Hay más imágenes 2 - Claudia descubre el tonteo entre Gerard y Almudena

Tras su semana más intensa, Claudia regresa al plató para ver imágenes inéditas de Gerard y Almudena junto a Sandra Barneda y, además, se enfrenta a la madre de Gilbert.

Temas