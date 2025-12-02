'La isla de las tentaciones': Temporada 9 programa 14, completo

Compartir







La hoguera de los chicos está siendo complicada especialmente para Rodri, que se derrumba junto a sus compañeros tras ver las imágenes de Helena y Barranco besándose en el jacuzzi de 'Villa Playa'. Además, los chicos tienen el poder de vetar a un soltero para que no pueda tener contacto con su chica durante 24 horas gracias al collar del veto y las chicas se enfrentan a una nueva hoguera.

Una nueva hoguera en donde Sandra acaba en completo shock al ver las imágenes más subidas de tono de Juanpi y Mara. Por otro lado, Almudena se rompe, protagonizando un complicadísimo momento en la hoguera; y Claudia ve algo en Gilbert que provocará su sorpresa.

En contraste, una Helena nota a un Rodri muy diferente a como ha sido en su villa anteriormente... que hará que, quizás, se replantee todo mucho más con Barranco.