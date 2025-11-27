telecinco.es 27 NOV 2025 - 12:37h.

Juanpi y Mara han protagonizado un fogoso momento bajo las sábanas y han hecho sonar la alarma de la manzana Envy a plena luz del día

La alarma de la tentación con la manzana Envy continúa poniendo a prueba a los concursantes de la novena edición de La Isla de las Tentaciones.

Esta semana ha sido intensa, sobre todo con las imágenes que han podido ver los concursantes en las hogueras, que han marcado un antes y un después en sus relaciones.

La hoguera de los chicos acabó con una decisión clave que estos tomaron en nombre de Gilbert, y es que el mallorquín fue expulsado de la última hoguera como sanción por su huida a 'Villa Playa'. Este fue el motivo por el que sus compañeros pudieron ver las imágenes de Claudia con Gerard y, ante la gravedad de estas, pedirle a Sandra una hoguera de confrontación.

La hoguera de las chicas también fue muy dura y nos dejó con imágenes como la de Helena corriendo a buscar ‘Villa Montaña’, la de Mayeli abandonando este ritual, o la de Almudena gritando al cielo: “El cielo está llorando por ti, ¿qué has hecho Darío?, ¿qué has hecho?” tras ver las imágenes de Darío con Cristina. Por si todo esto fuera poco, la hoguera terminó con la visita de Carmen, la madre de Juanpi, a Sandra, quién le advirtió: “Ahora vas a conocer a tu verdadero hijo”.

En el programa del martes hubo sentimientos muy dispares. Por un lado, la emoción de las primeras veces, y por otro, la incomodidad de una conversación muy difícil.

La primera alarma de la manzana Envy de esta semana ha sonado en ‘Villa Playa’. La han hecho sonar Juanpi y Mara. La pareja de Sandra todavía no había besado a la soltera, pero a plena luz del día protagonizaron un fogoso momento bajo las sábanas. Esta alarma sorprendía mucho en ‘Villa Playa’, generando especulaciones entre las chicas, que se encontraban en el jacuzzi con sus solteros.

Este mismo programa nos dejaba un sabor amargo, pues terminaba con la tensión vivida en la hoguera de confrontación entre Claudia y Gilbert... ¡Fue de película! La mallorquina, que se define como emocional e intensa, reclamaba a Gilbert que “no se sentía como antes, no sentía adrenalina, y siempre se sentía igual”, a lo que este respondió: “No me hace falta venir aquí para demostrarte que eres lo que quiero en mi vida, yo te amo con todo mi corazón”.

La noche del miércoles fue movidita, digamos que la alarma de la manzana Envy tuvo mucho trabajo...

La primera alarma de la noche sonaba en ‘Villa Playa’ cuando Álvaro y Érika bailaban juntos como parte de un juego. Después, Juanpi le robaba un beso a Mara, un acto que encendió la alarma de la tentación al momento. Tras estas dos alarmas, que fueron casi seguidas, Sandra confesaba: “Yo creo que en la otra villa se está comiendo la boca mutuamente, porque no es normal tantas alarmas”.

En ‘Villa Montaña’ también empezaron a escuchar alarmas cuando pasaba la noche. Helena y Barranco cayeron en la trampa del jacuzzi. El tentador le empezó a dar besos por el cuello hasta que, finalmente, se dieron su primer beso en 'La isla de las tentaciones', haciendo sonar la alarma de la manzana Envy.

Poco después, Almudena y Borja, protagonizaban el que fue su mayor acercamiento hasta el momento, activando así la luz de la alarma de la manzana Envy en Villa Montaña. "Me pones nerviosa, una mirada vale más que mil palabras", le decía luego la pareja de Darío al tentador.

La temperatura no paró de subir en este programa y la manzana Envy no podía estar más roja... Luego, fue de turno de la pareja de Sandra y su tentadora favorita. Juanpi y Mara, tras mucho tonteo, se dieron su primer beso, haciendo sonar la alarma por segunda vez en la noche. ¡Y acabaron en la habitación!