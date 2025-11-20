telecinco.es 20 NOV 2025 - 12:48h.

Gilbert hizo sonar la manzana Envy cuando besaba a Noelia en la piscina, momento que coincidía temporalmente con el de Claudia y Gerard en el jacuzzi

Así es la nueva 'luz de la tentación' con Envy de 'La isla de las tentaciones 9': una única bombilla y el privilegio de descubrir quién la activa por primera vez

La temperatura sigue subiendo en Villa Playa y Villa Montaña, y la alarma de la tentación con la manzana Envy continúa poniendo a prueba a los concursantes de la novena edición de La Isla de las Tentaciones. Nuevas fiestas, acercamientos y mucho más han hecho que salten las alarmas en ambas villas. Y todo ello en medio de mucha desconfianza y también de muchas ganas de vivir esta prueba de amor al máximo.

Esta semana nos ha dejado con algunos concursantes al borde de la tentación y con otros que ya se han lanzado a la piscina, ¿o deberíamos decir al jacuzzi? Las últimas emisiones de La isla de las tentaciones han sido, cuanto menos, agitadas.

Esta alteración/inquietud coincide con la primera hoguera de los chicos, que tuvo lugar en el programa del lunes. Ninguno de ellos estaba realmente preparado para ver la complicidad que sus parejas están empezando a sentir con los solteros. Las primeras imágenes no dejaron indiferentes a nadie. Algunos no pudieron contener las lágrimas, pero, sin duda, la reacción por excelencia fue la de Gilbert, al descubrir que su novia había caído en la tentación (llamada Gerard).

Gilbert pudo ver los besos y acercamientos de su pareja y el soltero en el jacuzzi, a lo que reaccionó cogiendo la tablet antes de que acabaran las imágenes y lanzándola por los aires en medio de su fuga de la hoguera. Lo que no sabía la pareja de Claudia es que esta semana eso iría a más, y que esta acabaría en la cama con el tentador.

Tras estos momentos tan tensos, apareció Mayeli en la hoguera para anunciar que llegaba a la isla con su pareja Álvaro. Ninguno de ellos es nuevo en este programa, ya que Álvaro participa por segunda vez, después de que, en la anterior edición lo hiciese con Alba, su expareja. Por su parte, Mayeli también viaja hasta República Dominicana por segunda vez, pero en condiciones muy diferentes, ya que la vez anterior estuvo participando como tentadora.

Sin embargo, como bien dice el dicho: “No es cómo empieza sino como acaba”, y es que el lunes no terminaba del todo mal para Gilbert, que hacía sonar la alarma de la manzana Envy cuando besaba a Noelia en la piscina. Este momento coincidía temporalmente con el de Claudia y Gerard en el jacuzzi, que daban rienda suelta a su pasión. La manzana Envy se puso bien roja...

Sandra y Andrea tampoco han podido contenerse más y esta semana han hecho saltar todas las alarmas. Cuando se acababa la fiesta y todos se iban a dormir, Andrea y Sandra estaban muy juntos en el sofá. Tras unas miradas, pasionales cuanto menos, ella no aguantaba más y se lazaba a besarle. De nuevo, saltaron las alarmas con Envy.

El martes llegaba cargadito con la irrupción de Sandra Barneda en 'Villa Montaña': "Estas imágenes que traigo no son para vosotros, por primera vez en 'La isla de las tentaciones' van a ser las solteras las que vean las imágenes, van a tener el privilegio de ver lo que está pasando en la otra villa y ellas tendrán el poder de compartirlo o no". Las imágenes provocaron gritos de mucha sorpresa en ellas, mientras los chicos escuchaban desde la habitación. Cuando terminaron, las solteras pudieron compartir con los chicos algunos de los motivos que pusieron las manzanas Envy al rojo vivo.

El que sí se lo acabó pasando bien en el programa del martes fue Juanpi, que hizo sonar la alarma de la manzana Envy hasta en dos ocasiones, cuando sobrepasó los límites que le había puesto su pareja Sandra invitando a Mara a su habitación.

Aunque esta no ha sido la última vez que la alarma de la manzana Envy ha sonado esta semana... De la última tuvo la culpa un apasionado beso de Rodri y Olatz. La pareja de Helena intentaba contenerse, pero no pudo resistirse cuando la tentadora rozó sus labios.

Besos, juegos, miradas... La temperatura no para de subir, eso sí, en la hoguera de los chicos luego todo fueron lágrimas.