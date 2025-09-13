Fiesta 13 SEP 2025 - 19:40h.

El hecho de que salieran a la luz unas fotografías que mostraban la relación de amistad (algunos aseguran que podría ser algo más que eso) entre Miri Pérez-Cabrero y Felipe Froilán, está dando mucho juego en 'Supervivientes: All Stars'. La chef se encuentra participando en el reality más extremo de Telecinco y no duda en seguir las bromas que Jorge Javier Vázquez lleva a cabo haciendo referencia a esta relación que la participante mantiene con el nieto de los reyes eméritos. En 'Fiesta' tenemos, en exclusiva, la rección de Froilán al respecto. Y no es muy buena.

Miri no oculta su relación de amistad con Froilán, pero también se siente algo inquieta por cómo él podría estar recibiendo todo esto: "Espero que se esté riendo", llegó a confesarle a Adara Molinero y Fani Carbajo mientras charlaban tranquilamente en la playa. No cabe duda de que Miri se muestra algo preocupada y no es para menos, pues, tal y como hemos podido saber en 'Fiesta' gracias a nuestro colaboradores Iván Reboso, el sobrino de los Reyes de España no está nada contento con lo que está viendo de su amiga en el reality. ¿Cuál es el motivo?

La decepción de Froilán con Miri en 'Supervivientes: All Stars'

"Me llega un mensaje y me dicen que Felipe está muy enfadado, que no entiende esas bromas y que se está sintiendo utilizado por Miri en el programa", lee Iván Reboso a través de su teléfono móvil. La información cae como un jarro de agua fría en el plató de 'Fiesta' y las reacciones por parte del resto de colaboradores del programa no tardan en surgir. El periodista aclara la información bomba y dice que lo que no le gusta a Froilán es que Miri le llame 'Feli' y que "no se esperaba que, por parte de Miri, estuviera todo el rato nombrándolo".

Iván Reboso asegura que la información que ha aportado en exclusiva viene por parte de una fuente muy cercana a Froilán e insiste en que "a mí lo que me está llegando es que a él no le está gustando nada el concurso que está haciendo Miri cada vez que lo nombra". Mientras tanto, Miri Pérez-Cabrero continúa dejándose llevar con Alejandro Albalá en Honduras, aunque bien es cierto que es él el que está dando los pasos para propiciar un acercamiento entre ambos. ¿Terminará ella dejándose querer? ¿Surgirá el amor en la isla entre Miri y Albalá?