Ana Carrillo 20 OCT 2025 - 19:25h.

El cantante Álvaro García ha subido a Instagram un vídeo de su novia a días de reencontrarse con ella

Rocío Flores hace un pronóstico tras la expulsión de Gloria Camila de 'Supervivientes All Stars': "Ahora van a salir a la luz"

Álvaro García, novio de Gloria Camila, siempre le ha mostrado su apoyo en 'Supervivientes All Stars', reality del que acaba de ser expulsada tras medirse en un ajustado duelo con Jessica Bueno, su gran amiga de la edición. Antes de que diera comienzo del concurso, aseguró en Instagram que la iba a apoyar "ahora y siempre", y cuando acudió a 'Fiesta' a presentar una de sus canciones, aprovechó para decir que le estaba encantando su concurso.

Tras esas declaraciones en 'Fiesta', al poco de comenzar el reality, se ha mantenido un discreto segundo plano. Tanto es así que informó a sus seguidores de que iba a tomarse un respiro para volver con más fuerza y nuevas canciones. Ese descanso fue interpretado como algunas de sus seguidores como una manera de anunciarles que iba a estar desaparecido porque iría a Honduras a ver a la hija de Ortega Cano, pero él lo desmintió y aclaró que no tenía intención de acudir de visita a los Cayos Cochinos.

Desde entonces, ni una palabra sobre su novia hasta hace unas horas, que le pidió a sus seguidores de Instagram que le ayudasen a salvarla de la expulsión a través de la app de Mediaset Infinity. Además de compartir las instrucciones de cómo se vota en esta aplicación, compartió un vídeo inédito de su novia, con la que se podrá reencontrar esta misma semana tras casi dos meses separados, pues ella ya está de regreso a España y él está instalado en Madrid después de pasar el verano en Cádiz.

En el vídeo aparece la influencer conduciendo mientras él le acaricia el cuello y la cara, haciendo que ella sonría y le mire. Un instante de lo más tierno captado el pasado verano, que ha sido el primer verano que el cantante y la estudiante de Derecho han pasado como pareja tras iniciar su romance a comienzos de este año. "Solo falta un poquito", ha sido el comentario que ha añadido al vídeo, con el que demuestra que está deseando volver a vivir momentos así con su pareja.

El cantante de 'Persona vitamina' ha sido bastante discreto con todo lo relacionado con su relación, pero ha dejado claro su apoyo a la hermana de José Fernando, a la que le dedicó hace unos meses la canción 'Gloria Bendita' y a la que espera en Madrid para su reencuentro tras estar dos meses separados desde que ella se marchase a Honduras a finales de agosto.