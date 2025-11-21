Equipo mtmad 21 NOV 2025 - 11:10h.

El entorno cercano del joven artista desvela cómo se ha tomado la vinculación de su pareja Martin con la separación de los 'Javis'

Javier Ambrossi deja la puerta abierta a una posible reconciliación con Javier Calvo

Juanjo Bona se ha convertido en uno de los nombres más comentados de la semana después de que surgiera una teoría que lo relacionaba indirectamente con la ruptura de los Javis. Tras más de una década juntos y muchos rumores de ruptura , Javier Ambrossi y Javier Calvo han confirmado su separación, y aunque ninguno de los dos ha hecho públicos los motivos, en redes y en algunos medios se señaló a Martín como posible causa. Esta información no solo sorprendió a sus seguidores, sino que también provocó un fuerte cabreo en Juanjo.

Después de que Anna Gurguí diera nuevos detalles de la ruptura de los ‘Javis’, ha sido Pedro Jota, colaborador de ‘En todas las salsas’, quien ha compartido la información que le ha llegado del entorno del joven artista. “He hablado con el entorno cercano de Juanjo Bona”, comienza diciendo. Según explica, la situación habría afectado más de lo que muchos imaginan. “La semana pasada tenía un cabreo…”, comenta Pedro.

El origen del malestar está en cómo se difundió la noticia. “La noche que salió la información de los ‘Javis’ hubo gente y medios que achacaron la ruptura a Martín”, explica Pedro Jota. Esto indignó, no solo a todos los seguidores de la pareja de cantantes, sino también a Juanjo, que considera que no hay ningún tipo de prueba que demuestre esa teoría. La especulación sobre el tema hizo que los nombres de los dos jóvenes empezaran a circular por redes de manera descontrolada, provocando la indignación entre sus fans.

Anna Gurguí también ha querido pronunciarse sobre la reacción del fandom, que suele ser especialmente protector con ellos. “No hace falta que amenacéis a periodistas”, ha pedido con firmeza. Ha habido ya varios casos de periodistas que se han visto envueltos en situaciones poco deseadas por dar una información que no gusta a los seguidores de Juanjo y Martín.

El entorno de Juanjo no solo le ha comunicado a Pedro Jota cómo le sentaron las informaciones que relacionan a Martin con la ruptura de los directores, sino que aclaran también en qué punto está su relación tras la polémica. El colaborador desvela si esto ha llegado a afectarles profundamente o por el contrario han decidido pasar y continuar con su relación tal y como estaba antes.

