La ex del novio de Paola Olmedo rompe su silencio y advierte a la concursante de 'Supervivientes 2026'

Ana Carrillo 20 FEB 2026 - 19:08h.

Vanessa, ex del novio de Paola Olmedo, ha concedido una entrevista a 'El tiempo justo'

Pocas horas antes de que Paola Olmedo acuda a '¡De viernes!' para protagonizar un cara a cara con José María Almoguera, 'El tiempo justo' ha revelado que Vanessa, la exmujer del actual novio de la futura concursante de 'Supervivientes 2026', ha concedido una entrevista al programa para hablar acerca de su ex y padre de sus tres hijos, con el que participó en 'Ex, ¿qué harías por tus hijos?', un reality de Telecinco que se emitió doce años atrás y en el que él hizo polémicas declaraciones.

Darío Alcázar, periodista de 'El tiempo justo', ha revelado que Vanessa no tiene una relación fluida con su exmarido, del que lleva quince años separada, pese a que tienen hijos en común y que lo tacha de "arrogante" por la última conversación que tuvieron hace algunos días por un "problema familiar".

"Sabía de la relación de José y Paola desde verano. Él no me lo contó, me enteré por mi tía. Mis hijos son muy discretos, pero yo no soy tonta, ya la conocen", ha revelado Vanessa, destapando así que Paola Olmedo llevaría más de medio año conociendo a José Arrogante. De hecho, 'El tiempo justo' ha mostrado imágenes de ellos juntos del 1 de octubre, paseando de la mano y entrando juntos a casa de ella.

El tercer gran titular que deja Vanessa en esta entrevista es que su ruptura se produjo por "el estilo de vida" de él. En el reality que ambos participaron hace doce años, ella ya contó que él le había sido infiel y que, además, tenía "celos compulsivos".

"Le diría a Paola que el que nace redondo no se va a morir cuadrado", ha añadido Vanessa, lanzándole así una advertencia a la exnuera de Carmen Borrego, que hace tan solo unas horas tuvo que afrontar que salieran rumores de infidelidad de su nuevo novio hacia ella.