La esposa de Haakon de Noruega ya había manifestado que vivió una situación junto al magnate que la hizo sentir "incómoda", sin explicar qué ocurrió

Mette-Marit de Noruega afirma que fue "manipulada" por Jeffrey Epstein: "Una vez me hizo sentir tan insegura que llamé a Haakon"

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La amistad entre la princesa Mette-Marit de Noruega y Jeffrey Epstein vuelve a estar en el foco mediático. Ahora, la prensa noruega ha desvelado más detalles sobre cómo fue su relación y ha sacado a la luz el verdadero motivo que provocó su distanciamiento.

Según los documentos conocidos en los últimos años, la esposa del príncipe heredero Haakon conoció a Epstein en 2011 a través de amigos comunes, y mantuvo contacto con él durante varios años pese a que el financiero ya había sido condenado en 2008 por delitos sexuales.

En concreto, entre 2011 y 2014, intercambiaron numerosos correos electrónicos -la princesa aparece más de 1.000 veces mencionada en los documentos filtrados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos- y coincidieron en diversas ocasiones, incluyendo encuentros en la residencia de Epstein en Palm Beach. Pero, poco después, se puso fin a su vínculo.

Los documentos, Jeffrey Epstein, correos y el fin de su relación

Los denominados 'archivos Epstein' publicados hace escasas semanas muestran que el contacto fue más intenso de lo que se había reconocido, y la propia princesa decidió romper su silencio tanto a través de un comunicado como concediendo una entrevista el pasado 20 de marzo a a la cadena 'NRK'.

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Durante la charla, la nuera del rey Harald explicó por primera vez por qué decidió cortar la relación. Afirmó que se sintió "engañada y manipulada" por Epstein y que vivió una situación que la hizo sentir tan "incómoda" que decidió alejarse de él. Sin embargo, decidió no desvelar cuál era esa vivencia.

Ahora, el medio noruego TV2 ha revelado qué fue lo que precipitó el fin de su relación. "Epstein le pidió que llamara a una chica de 17 años. Se refiere a ella como su ahijada", manifiesta.

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El episodio, al parecer, habría sucedido el 7 de enero de 2013, momento en el que Mette-Marit se encontraba alojada en la casa de Palm Beach. Fue entonces cuando el financiero le pidió "un favor" por correo, a lo que la princesa respondió: "Nooo, eso es demasiado vergonzoso. Soy así de tímida". "Por favor, es para mi ahijada", le respondió Epstein. "Vale, intentaré armarme de valor después de la playa", espetó Mette-Marit.

Tal y como publica TV2, la heredera dedicó "unas horas a pensar" la propuesta, y finalmente, le indicó: "Jeffrey, no voy a llamarla. Me incomoda. En cambio, le prepararé un regalo a tu ahijada". A lo que el delincuente sexual señaló: "Tiene 17 años y pensó que sería muy divertido. Pero no quiero que te sientas rara. ¿Tuviste un buen día?".

El diario ha añadido que conocen la identidad de la presunta víctima, quien conoció a Mette-Marit "en varias ocasiones" a través del magnate, pero que prefiere "mantenerla en anonimato".

"Nunca lo pensé en aquel momento, porque estaba demasiado afectada por los abusos a los que fui sometida. Él nunca abusó de mí delante de ella, y no quiero especular sobre lo que ella pudo haber imaginado", ha espetado ahora la joven que por aquel entonces era menor de edad.

Asimismo, la chica ha declarado que Mette-Marit "siempre la trató con respeto y que no la responsabiliza de nada de lo que haya sufrido". "No era raro que primero se ganara la confianza de una mujer, encontrara una vulnerabilidad muy personal y luego la manipulara para que creyera que él era el único que podía ayudarla", ha puntualizado una fuente al medio noruego.

Por su parte, TV2 ha traslado al Palacio Real si estas informaciones reflejan el momento de inseguridad al que la princesa Mette-Marit hizo referencia durante su entrevista. Sin embargo, desde la Corona han preferido no dar más detalles al respecto.