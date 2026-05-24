Celia Molina 24 MAY 2026 - 19:30h.

La actriz, que acudió a la entrega de los Premios Talía, se ha pronunciado sobre el nuevo estilo de vida de su tío, Miki Molina

La alejada vida de los focos del actor Micky Molina, que vive en un pueblo de seis habitantes: "Yo ya estoy fuera del sistema"

Compartir







Olivia Molina fue una de las invitadas a la cuarta edición de los Premios Talía, los galardones creados por la Academia de las Artes Escénicas de España para reconocer la excelencia, el talento y la diversidad en el sector de los espectáculos en vivo en nuestro país. Por primera vez, la gala tuvo lugar en los Teatros del Canal y allí se reunieron reconocidos miembros de la profesión.

Durante una entrevista en la alfombra roja, Olivia Molina reconoció que, para ella, el teatro siempre será como su "casa", como un lugar del que partir y al que siempre volver" y también dio su opinión sobre la nueva vida que lleva su tío Miki, alejado de la civilización.

En un reportaje que el actor, recordado por sus papeles en series míticas como 'Lleno, por favor', dio en 'El Mundo' a principios del mes de mayo, reveló que había decidido mudarse a un pueblo de Burgos tan solo seis habitantes, situado en un parque natural de nuestra geografía:

"Mi tío está feliz y lleno de vida"

"Yo ya estoy fuera del sistema. Me he dado cuenta de que no tengo nada que ver con lo que se está haciendo porque han cambiado la calidad por la cantidad. Tomé la decisión de irme al campo porque voy a hacer 63 años y quiero disfrutar esta etapa en la que he entrado porque los 60 se notan un montón. No sólo en lo físico, sino también en lo intelectual", dijo en la entrevista.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El hijo del icónico cantante Antonio Molina y Ángela Tejedor, que a su vez es hermano de la actriz Ángela Molina y de la artista Mónica Molina, ha confesado que en este "refugio rural" en el que convive rodeado de gallinas y vacas, ha encontrado la calma que anhelaba desde hace mucho tiempo. En cuanto a su vida sentimental, su última pareja conocida fue la también actriz Sandra Blakstad, aunque todo apunta a que en estos momentos estaría soltero.

Su mayor orgullo, sus cuatro hijos: Clara (40) y Adrián (38), fruto de su relación con la modelo danesa Kirsa van Pallandt; Andrea (34), en común con Lydia Bosch; y Antonio, con la productora de cine islandesa Katrin Ólafsdóttir. Pero ha sido su sobrina, Olivia Molina, el primer miembro de su familia en pronunciarse sobre su nuevo estilo de vida:

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Está feliz y lleno de vida y de ganas y eligiendo su camino. En la vida hay tiempo para todo, para tomar muchas decisiones y si es lo que quiere, pues está bien", dijo la actriz en la alfombra roja de los Talía. Preguntada por si ella también se retiraría a vivir en un pueblo de seis habitantes, respondió: "Yo estoy criando, estoy feliz en mi casa".