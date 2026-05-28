María Iborra lanzó a principios de mayo 'No soy Verónica Forqué', las memorias de su madre en las que narra sin filtros los aspectos más desconocidos de la actriz

La adicción a las drogas de Verónica Forqué, contada por su hija: "Se hacía los porros con parsimonia, era un no parar"

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El libro 'No soy Verónica Forqué', escrito por María Iborra Forqué junto al dramaturgo Antonio Álamo, se ha convertido en una de las publicaciones más comentadas de las últimas semanas en el panorama cultural y televisivo español.

La obra, publicada casi cinco años después de la muerte de la actriz Verónica Forqué, reconstruye desde una visión mucho más íntima y descarnada los últimos años de vida de una de las intérpretes más queridas del cine español. También aborda sin ningún tipo de filtro sus problemas de salud mental, su depresión, las adicciones que sufrió, la presión mediática a la que se enfrentó y su terrible suicidio en diciembre de 2021. "Fue un ángel, pero también tenía un demonio", expresa en las memorias.

La publicación ha generado un tsunami mediático no solo por el contenido de la obra, sino también por el tono extremadamente personal con el que María Iborra expone episodios hasta ahora desconocidos de la vida privada de su madre.

Durante semanas, el entorno más cercano de la actriz había permanecido en silencio. Sin embargo, ahora varias personas vinculadas a la familia han comenzado a pronunciarse públicamente, mostrando su malestar y su sorpresa por la crudeza del libro.

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La reacción del entorno

"Ella no lo hubiera hecho nunca así", ha aseverado una fuente cercana a la actriz a 'El Español'. Asimismo añade, "escandalizado", que "se exponen demasiadas intimidades, cosas que están de más, que sólo aportan morbo. Vero era tremendamente suya para algunas cosas".

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La biografía retrata a una Verónica Forqué muy alejada de la imagen luminosa, espontánea y vitalista que el público conservaba de ella. En sus páginas, Iborra describe cómo la actriz convivía desde hacía años con una depresión que se agravó tras la muerte de su hermano Álvaro y su separación del director Manuel Iborra.

La autora también relata el consumo habitual de cannabis y el deterioro psicológico que, según sostiene, sufrió la actriz durante los últimos años de su vida. "Se hacía los porros con parsimonia, era un no parar", señala su hija entre las páginas de la biografía.

Por otra parte, el director de cine Juan Luis Pérez Iborra también confesó en un acto hace días que "no me ha gustado el libro". "Cada uno hace lo que cree que debe hacer. Yo la vi 10 días antes de lo que pasó y estaba muy mal. La salud mental la tenemos que tomar muy en serio".

Y es que uno de los aspectos que más polémica ha generado es la descripción minuciosa del suicidio de la intérprete. María Iborra relata cómo recibió la llamada que le comunicó la muerte de su madre y reconstruye las horas previas al fallecimiento con una crudeza poco habitual.

"Mi madre se suicidó con un pañuelo. Era un pañuelo de seda, gris azulado con flores azules y granates, que se llevaron los forenses como un elemento de prueba y nunca me lo devolvieron. Se hizo un nudo en la garganta, ató el extremo del pañuelo en el radiador que había encima del váter y se dejó caer. Enfrente de ella había un espejo, y seguramente, se miró en él antes de ahorcarse", narra.