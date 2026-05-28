Mabel Cupet Sevilla, 28 MAY 2026 - 12:31h.

El vídeo de la pelea se viralizó en redes sociales, donde ha recibido numerosos mensajes de apoyo

La Policía investiga lo ocurrido y trata de identificar a los participantes en los altercados

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La conocida Hamburguesería Choni, uno de los puestos de comida más frecuentados durante la Feria de Córdoba, ha querido expresar públicamente su agradecimiento por las numerosas muestras de apoyo recibidas tras el violento altercado ocurrido durante la madrugada del martes en el recinto de El Arenal.

El establecimiento, instalado en uno de los accesos principales de la feria a través de un foodtruck, se vio envuelto en una pelea que terminó generando una gran repercusión tanto entre los asistentes como en redes sociales, donde el vídeo del enfrentamiento comenzó a circular pocas horas después de producirse.

Una pelea en plena madrugada

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las cinco de la mañana, en uno de los momentos de mayor afluencia de público tras el cierre de muchas casetas. Según las imágenes difundidas, dos jóvenes comenzaron a enfrentarse con los trabajadores del puesto por motivos que todavía se investigan.

La tensión fue aumentando rápidamente hasta desembocar en una escena de gran violencia. Durante la pelea se lanzaron taburetes metálicos, recipientes de cocina y otros objetos del propio establecimiento, mientras los empleados trataban de protegerse desde el interior del local portátil.

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En el vídeo, grabado por varias personas que se encontraban en las inmediaciones, también pueden escucharse insultos, gritos y amenazas. Uno de los momentos más tensos se produjo cuando uno de los implicados llegó a gritar “te voy a matar”, una frase que elevó aún más la preocupación entre quienes presenciaban la escena.

Daños materiales y un herido leve

El altercado se saldó con una persona herida leve y con importantes daños materiales en el puesto de comida, donde varias sillas y utensilios terminaron destrozados tras la pelea. Agentes de la Policía Nacional acudieron posteriormente al lugar y han abierto una investigación para tratar de identificar a los participantes en los altercados.

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La difusión del vídeo en redes sociales provocó una rápida reacción entre los usuarios, muchos de los cuales condenaron la violencia ocurrida en plena Feria y trasladaron mensajes de apoyo a los trabajadores afectados.

El mensaje de agradecimiento de la hamburguesería

Horas después de lo sucedido, los responsables de la Hamburguesería Choni han publicado un mensaje en sus redes sociales para agradecer el cariño recibido durante las últimas horas. Un comunicado que se ha llenado rápidamente de comentarios de ánimo por parte de clientes, amigos y vecinos de Córdoba.

“Gracias de corazón. Después del desagradable incidente ocurrido en Hamburguesería Choni, queremos agradecer de todo corazón todas las muestras de cariño, apoyo y preocupación que hemos recibido”, expresaron los responsables del negocio en su publicación.

Respaldo de clientes y vecinos

Desde la hamburguesería también han querido destacar el apoyo recibido tanto de personas cercanas como de muchos asistentes a la Feria que se han interesado por su situación tras el altercado. “Gracias a clientes, amigos, familiares y a todas las personas que estuvieron pendientes de nosotros”, dicen en el comunicado compartido en redes.