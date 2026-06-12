Celia Molina 12 JUN 2026 - 13:16h.

La princesa Bajrakitiyabha Mahidol ha fallecido a los 47 años, después de pasar tres años en coma a causa de un micoplasma

Muere la princesa Bha de Tailandia a los 47 años, tras pasar tres años en coma

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La princesa Bajrakitiyabha Mahidol de Tailandia, conocida popularmente como Bha, falleció el jueves 11 de junio a los 47 años de edad, tras pasar más de tres años en estado de coma. La hija mayor del rey Maha Vajiralongkorn murió en el Hospital Memorial Rey Chulalongkorn de Bangkok, tras haber sufrido un "deterioro progresivo" de su salud debido a una infección abdominal, según ha informado en un comunicado oficial la Casa Real tailandesa.

Bha llevaba en estado vegetativo desde el año 2022, tras sufrir un colapso mientras entrenaba con sus perros en un campo de entrenamiento canino militar en el distrito de Pak Chong. Aunque, en principio, pareció que había tenido un infarto, los médicos concluyeron posteriormente que padeció "una severa arritmia vinculada a una inflamación tras una infección por micoplasma", por la que entró irremediablemente en coma.

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Bha se desmayó mientras entrenaba con sus perros

Nacida en diciembre de 1978, la primogénita del rey Maha era una de las figuras más respetadas y queridas de la familia real tailandesa, considerada como uno de sus miembros más formados y, a la vez, más cercanos a su pueblo. Su extenso currículum profesional demuestra lo dedicada que estaba a su trabajo, una carrera diplomática a la que dedicó la mayoría de su tiempo y por la que nunca se casó ni se le conoció una pareja oficial.

Bajrakitiyabha se licenció en Derecho por la Universidad Thammasat de Tailandia y obtuvo un doctorado en Derecho por la prestigiosa Universidad de Cornell en Estados Unidos. Trabajó como fiscal y como embajadora de Tailandia en Austria, Eslovaquia y Eslovenia. También colaboró estrechamente con las Naciones Unidas, destacando por su activismo a favor de los derechos de las mujeres en el sistema de justicia penal y siendo Embajadora Nacional de Buena Voluntad de ONU Mujeres.

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Otras mujeres de relevancia, como la actriz Emma Watson o Nicole Kidman, también recibieron este título con el fin de utilizar su fama para amplificar el mensaje de apoyo y empoderamiento femenino en sus países de origen.

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Era princesa, fiscal y embajadora de ONU Mujeres

A finales del pasado mes de mayo, la Casa Real de Tailandia informó que la salud de la princesa Bajrakitiyabha Mahidol había empeorado debido a una infección "incontrolable" que afectaba a "varios órganos", teniendo a su vez baja presión sanguínea, pulso irregular y coágulos. Así, fallecía este jueves, dejando desolado a su pueblo, con quien siempre fue amable y cercana, así como lo fue en Londres Lady Diana (con quien siempre la comparaban).

Su funeral de estado se organizará con los más altos honores reales y budistas, según la tradición tailandesa. Sus restos mortales serán trasladados al Gran Palacio de Bangkok, donde los ciudadanos podrán darle el último adiós en la capilla ardiente. Bha nunca tuvo hijos, por lo que serán sus padres y sus hermanos (al menos, los dos legítimos) quien velarán por ella hasta que, después de un periodo de velación que puede durar semanas, su cuerpo sea llevado hasta el crematorio real.