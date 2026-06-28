Equipo Outdoor 28 JUN 2026 - 12:00h.

El exconcursante de 'Gran Hermano' suma una nueva recomendación de maternidad a su lista: el biberón anticólicos que usa a diario con su hija Covadonga

Rodri Fuertes se defiende de las críticas por su opinión sobre las “horteradas” en hombres

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Rodri Fuertes ha recomendado en sus stories de Instagram el biberón anticólicos que usa con su hija Covadonga. El exconcursante de 'Gran Hermano' y su pareja Marta Castro se convirtieron en padres hace apenas dos meses y desde entonces comparten abiertamente todo lo que va viviendo la pequeña: desde sus rutinas de sueño hasta los productos imprescindibles en su día a día.

El origen ha sido una pregunta de una seguidora que quería saber qué biberón usaban con Cova. Rodri no ha dudado en contestar y ha ido más allá: ha grabado un video en sus stories enseñando el producto y explicando por qué lo eligieron. No es la primera vez que la pareja comparte sus descubrimientos: Marta ya ha enseñado el capullo ergonómico que utiliza con la niña y Rodri ha mostrado el aparato balanceador que mueve el carro de manera automática. Su valoración ha sido clara: "anti cólicos y es TOP".

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Se trata de un biberón con un sistema de ventilación interna diseñado para reducir los gases en los bebés. El mecanismo funciona mediante un tubo interior que regula el flujo de aire y evita que el bebé ingiera aire durante las tomas, lo que reduce los cólicos, las regurgitaciones y el malestar después de comer.

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El biberón es compatible con tetinas de flujo lento especialmente recomendadas para bebés alimentados tanto con leche materna como con fórmula, lo que facilita la lactancia mixta. Su diseño de boca ancha facilita la limpieza y está fabricado sin BPA, sin PC y sin PVC, materiales que pueden resultar nocivos para la salud de los bebés.

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Su precio ronda entre los 11 y 14 euros según el punto de venta y el diseño elegido. La tetina de boca ancha de flujo lento, el sistema anticólicos interno y los materiales libres de componentes nocivos lo convierten en uno de los biberones más valorados entre los padres para los primeros meses de vida.

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Rodri ha reconocido en sus redes: "todavía me resulta raro contestar preguntas de padre", pero eso no le ha impedido convertirse en uno de los papás más activos de Instagram. Desde que nació Covadonga, comparte cada etapa con total naturalidad y sus seguidores no paran de llenarle de preguntas sobre cada producto que recomienda. Un rol que, a juzgar por la respuesta de su comunidad, le sienta de maravilla.