Iván Sevilla 30 JUN 2026 - 12:24h.

Messi Ondenot, un extremo rápido y desequilibrante del Villacarrillo de Jaén, no solo comparte nombre con el argentino Lionel

"Es fuerte esto que estamos viendo, yo creo que tiene un aire, sobre todo a Speed", admitió el propio Ibai Llanos en sus redes sociales

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JaénNo es Lionel Messi, pero sí comparte nombre (y profesión) con el astro argentino. Su reciente renovación por el Villacarrillo CF de Jaén se volvió viral. Por eso y porque muchos ven su parecido con Speed e Ibai Llanos.

De hecho, el propio creador de contenido español que estuvo invitado en la casita de Bad Bunny publicó y comentó el 27 de junio en un vídeo su opinión sobre lo que tantos usuarios apuntaban.

"¿Tú me estás diciendo en serio que hay un jugador que se llama Messi y que es una mezcla entre Speed y yo?", comienza Ibai para después preguntarse: ¿Es real lo que están viendo mis ojos?".

A continuación explica cómo se enteró de todo, tras viralizarse en redes sociales el cartel de la ampliación del contrato del futbolista Messi Ondenot. Un joven que seguirá un año más en el Villacarrillo CF, tras fichar en junio del 2025.

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"No paraban de llegarme menciones, que si era nuestro hijo, primo o hermano", asegura en su publicación Ibai Llanos. "¿Qué pensáis? ¿Creéis que se parece a nosotros?", plantea a sus seguidores.

Natural de Gabón (África), el extremo internacional con su selección en la categoría sub-23 "es rápido, habilidoso, con desborde y una depurada técnica individual", lo describe su propio club.

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"Uno de los más queridos por la afición, se ha ganado al Veracruz por su juventud y humildad", admite también el conjunto jienense, destacando después que "su margen de mejora es grande".

"Yo creo que sí tiene un aire, sobre todo a Speed", dice Ibai

Esperando que Messi Ondenot "sea aún más determinante en la delantera celeste la próxima temporada", el Villacarrillo CF ha ganado popularidad estos días con las miles de interacciones en la publicación de su renovación.

"Yo creo que sí tiene un aire, sobre todo a Speed", reconoce Ibai Llanos refiriéndose al igualmente al 'streamer' o 'youtuber' estadounidense, quien se volvió famoso por sus explosivas y cómicas transmisiones en vivo.

"Es fuerte esto que estamos viendo, encima se llama Messi y es uno de los mejores futbolistas de la plantilla en un equipo que está en División de Honor", añade Ibai, que continúa su vídeo mandando un saludo al protagonista y al club.

Para terminar incluso bromea con que se hará "socio" del Villacarrillo. La entidad deportiva no tardó en ver y responder a sus palabras: "Gracias de corazón, serás bienvenido cuando quieras a nuestra ciudad y campo".

"Vaya aura de tío" o "esto es cine", entre los comentarios

En el perfil oficial del equipo Villacarrillo Casas de Madera Bálticas (nombre largo), que no llega ni a 4.000 seguidores en Instagram, son muchísimas las personas que comentaron los parecidos razonables con Speed e Ibai.

"Esto es cine" o "vaya aura de tío, con el apellido del mejor jugador de la historia y en versión black" son dos ejemplos. "No veas lo moreno que se ha puesto en las playas de Miami", bromea un usuario en referencia a Lionel.

"La adaptación de Disney", señalan varios más acerca de los tres personajes que se fusionan en la figura de Messi Ondenot, sobre el que quienes saben de sus habilidades aseguran que es "un crack".

Antes de firmar por el conjunto andaluz, Ondenot jugó en el Santa Cruz de la Primera Castellano Manchega. Allí, con solo 20 años, fue "el más carismático del equipo", matizó su actual club el día del anuncio de su fichaje.

Otra persona va más allá de esas similitudes en su rostro y resalta que también tiene algo de "Iñaki Williams", el futbolista de procedencia ghanesa del Athletic Club de Bilbao, que actualmente está en el mundial con su selección.