Fue una niña de 12 años la que avisó a Emergencias de que su padre estaba agrediendo a su madre: un técnico del 061 actuó para abrir la puerta blindada

La mujer a la que su marido ha intentado estrangular en presencia de su hija antes de ahorcarse en Málaga, en estado crítico

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MálagaVecinos de Pinares de San Antón, Málaga, siguen recibiendo desde la conmoción las últimas novedades en torno al caso de violencia machista que ha sacudido al barrio del distrito Este de la ciudad andaluza. Allí, el miércoles 16 de septiembre, un hombre de 39 años estranguló a su mujer, de 35, antes de ahorcarse y quitarse la vida. Ella, sin embargo, pudo ser reanimada milagrosamente gracias, entre otros, a dos intervenciones clave: la llamada de una hija menor de la pareja, de solo 12 años, avisando a Emergencias, y la de un técnico del 061 que, cuando nadie parecía poder abrir la puerta del domicilio en el que se produjeron los hechos, utilizando un simple DNI logró el acceso a la vivienda y permitió la reanimación de la víctima, que fue trasladada en estado crítico a la UCI del Hospital Regional de Málaga.

Todo ocurrió poco antes de las 18:00 horas de la tarde, cuando la sala de coordinación del 112 recibía el aviso de la niña de 12 años, que en una dramática revelación contaba a los operadores al teléfono que su madre estaba siendo agredida por su padre, quien intentaba estrangularla y asfixiarla.

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La intervención clave del sanitario del 061 para abrir la puerta con su DNI

Inmediatamente, tras la alerta, el 112 movilizó a la Policía Nacional y los sanitarios del 061, quienes se desplazaron hasta la residencia de Pinares de San Antón donde estaban ocurriendo los hechos.

Al llegar, lo primero que se encontraron fue con el garaje abierto, mientras la puerta principal del domicilio estaba cerrada, sin que nadie desde dentro respondiese a las reiteradas llamadas de los efectivos policiales. Por eso, a continuación, la golpearon para intentar forzarla, pero al ser blindada, no hallaban la forma de acceder en medio de la urgencia, con el tiempo apremiando en una situación que sabían que podía ser crítica, y sin duda lo era.

En ese contexto, y según informa Diario SUR, los efectivos allí personados intentaron incluso entrar desde la casa de un vecino, pero tampoco pudieron, al igual que no consiguieron visión sobre lo que sucedía en el interior de la casa de la víctima.

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En esos intentos, lo que sí llegaron a concluir después es que, con todo, la puerta no estaba cerrada con llave, por lo que fue un técnico del 061 encargado de conducir la ambulancia, el que sugirió el empleo de su DNI para intentar abrirla ante los agentes policiales, lo que gracias a ello logró en unos segundos, como informa el citado medio.

El hombre habría intentado matar a su esposa asfixiándola con una brida

Con la llamada técnica del resbalón, la puerta se abrió y los agentes de la Policía Nacional se adentraron entonces para asegurar rápidamente el acceso, tras lo cual avanzaron junto a ellos los sanitarios. Primero hallaron a la mujer inconsciente en la planta inferior. Después al varón, que acababa de ahorcarse, en la planta superior. Las hijas, por su parte, estaban escondidas en el jardín.

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Con dos ambulancias ya en la zona, los sanitarios atendieron a ambos. En el caso del hombre, solo pudieron declarar su muerte. En el de ella, sin embargo, lograron reanimarla porque aún tenía constantes vitales, aunque se encontraba muy grave. Su marido, según informa Diario SUR, había intentado matarla asfixiándola con una brida en el cuello. Por eso, la ocurrencia del técnico para poder abrir la puerta de ese modo y no perder más tiempo fue crucial para la reanimación. Gracias a ello, pudieron estabilizarla y trasladarla inmediatamente al hospital, donde ingresó en estado crítico.