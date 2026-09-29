Celia Molina 29 SEP 2026 - 12:03h.

La cuñada de Tamara Falcó ha publicado por primera vez un vídeo de su bebé, nacido el pasado 14 de septiembre de 2026

Alejandra Onieva y Jesse Williams ya son padres: todos los detalles sobre el parto y su primer bebé juntos

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Alejandra Onieva, hermana de Íñigo Onieva y cuñada de Tamara Falcó, ha mostrado por primera vez una imagen del bebé que tuvo con el también actor, Jesse Williams, el pasado 14 de septiembre. Tras una boda exprés con el atractivo doctor Jackson de 'Anatomía de Grey', en la que la actriz ya estaba embarazada, ambos dieron la bienvenida a su primer hijo en común.

Quince días después de la llegada del bebé, la española ha publicado en sus redes un storie en el que aparecen los piececitos del niño, cuyo cuerpo está apoyado en el regazo de su madre. El pequeño lleva un calcetín en un pie y en el otro no y Alejandra aprovecha para acariciarle la piel, mientras él hace los típicos ruiditos de bebé que hace que su madre se muera de amor.

Por su parte, Jesse Williams, fiel a su sentido del humor, ha compartido también un vídeo en el que se le puede abriendo la nevera, en la que solo se ven biberones, mientras su mujer hablan con alguien en español sobre comida y sobre visitar a su abuela en Madrid, y él le dice en tono de broma: "En inglés, ¿vale?, todos mis hijos hablan inglés. Bastante que ya se llama Héctor", desvelando así el nombre del niño.

"Bastante que ya se llama Héctor"

Alejandra y Jesse se conocieron en Italia, en el rodaje de la serie 'Hotel Costiera', donde él interpretaba a un exmarine que trabaja solucionando problemas en un hotel de lujo. Durante meses mantuvieron su romance en estricto secreto, pero su relación se hizo pública de forma internacional cuando la revista 'Hola' publicó unas imágenes de la pareja besándose y paseando muy cariñosa por las calles de Madrid. Posteriormente, también se les vio juntos en eventos en Milán y Los Ángeles.

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De su hermética boda a sus vídeos con biberones

En mayo de 2025, se casaron en una hermética boda en Estados Unidos, a la que solo acudieron familiares y algunos seres queridos. Muy poco después, ella anunció, a través de sus redes sociales, que estaba embarazada, por lo que la boda tuvo lugar cuando ya estaba esperando su primer hijo con Jesse. El niño nació el pasado 14 de septiembre en Los Ángeles, donde ambos se instalaron para disfrutar de su vida en común.

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El actor ya tenía otros dos hijos de su anterior matrimonio con Aryn Drake-Lee: Sadie Williams, nacida en el año 2013 y Maceo Williams, de 2015. Williams y Drake-Lee solicitaron el divorcio en 2017. Poco después de su separación, el actor de 'Anatomía de Grey' solicitó la custodia legal y física compartida, pero más tarde alegó que Drake-Lee le estaba restringiendo el acceso a sus hijos. Drake-Lee solicitó entonces la custodia exclusiva. La batalla por la custodia se resolvió finalmente en 2018, otorgando a Williams y a Drake-Lee la custodia legal compartida al 50 %.

Jesse y su exmujer volvieron a enfrentarse en los tribunales cuando el actor se mudó temporalmente a Nueva York en 2022 para interpretar un papel en la producción de Broadway de 'Take Me Out'. Desde entonces, ambos han mantenido un tira y afloja judicial en torno a cuestiones de custodia.