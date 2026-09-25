Celia Molina 25 SEP 2026 - 10:52h.

Corinna protagoniza el documental 'Schumacher '94: El nacimiento de una leyenda', que narra la victoria de su primer campeonato

La historia de amor entre Michael Schumacher y Corinna, un relato marcado por la tragedia: "Le echo de menos cada día"

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El 29 de diciembre de 2013, pocos días después de anunciar su retirada de la Fórmula 1, Michael Schumacher sufrió un aparatoso accidente mientras esquiaba con su familia en la estación de Méribel, en Los Alpes Franceses. Deliberadamente, el premiado piloto alemán se salió de pista tras ayudar a un amigo que se había caído, con la mala suerte de que, al girar sus esquís, estos chocaron con una piedra oculta bajo la nieve, provocando que Schumacher se cayera también y se diera un fuerte golpe en la cabeza.

Inmediatamente, ingresó en el Hospital Universitario Grenoble-Alpes con un severo traumatismo craneoencefálico y fue inducido al coma durante varios meses. Al despertar, comenzó para él un periodo de rehabilitación, que continúo, ya completamente aislado en su mansión de Suiza, donde continuó recibiendo atención médica, sin que se revelara en ningún momento la realidad de su diagnóstico.

Durante todos estos años, en los que la familia se mudó a su residencia de Mallorca, se ha especulado con que Schumacher podría haber sufrido un pseudocoma o síndrome de cautiverio, una afección en la que los pacientes están conscientes y plenamente alerta, pero que son incapaces de comunicarse, salvo parpadeando. Sin embargo, esta dato nunca ha sido confirmado ni revelado por su mujer, coprotagonista ahora del documental Schumacher '94: El nacimiento de una leyenda, que acaba de estrenarse.

El estreno de un nuevo documental de Schumacher

La cinta narra la temporada de 1994 —decisiva para su carrera— en la que el icono de la Fórmula 1 ganó el primero de sus siete campeonatos mundiales con la escudería Benetton. Corinna Schumacher recuerda con emoción aquellos años y habla del inicio de su relación de pareja, de la que su madre estaba totalmente en contra. "Michael siempre estaba en la pista de karts y siempre echaba a los demás", recuerda, sobre las palabras de su progenitora.

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La canción favorita de Michael y Corinna

Corinna, que sigue siendo la principal cuidadora de su marido, con el apoyo de un equipo de enfermeros y terapeutas que le atienden las 24 horas del día, ha protegido celosamente su privacidad a lo largo de su prolongada recuperación. Y, según indica el Daily Mail, en este documental tampoco se da ni una sola información del estado actual del piloto, si bien, el mismo medio publicó, a principios de este año, que ya no se encuentra postrado en la cama y que puede moverse en silla de ruedas por su finca mallorquí.

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Lo que sí ha expresado Corinna han sido algunas de sus propias emociones, como lo que siente cuando vuelve a escuchar el tema de Paula Abdul 'Rush, Rush', que tan importante es para los dos: "Esa era nuestra canción por aquel entonces. Cuando la escucho hoy y voy en el coche, lloro en silencio", asegura en el documental. Otra fuente apunta que "la sensación es que comprende algunas de las cosas que suceden a su alrededor, pero, probablemente, no todas", sin dar más explicación.

No es la primera vez que la mujer de Schumacher se pone delante de las cámaras para hablar de la legendaria carrera del piloto. En el documental de 2021 'Schumacher', ya declaró: "Michael está aquí. Es diferente, pero está aquí, y eso nos da fuerzas. Vivimos juntos en casa. Hacemos terapia. Hacemos todo lo posible para que Michael mejore y para asegurarnos de que esté cómodo. Pase lo que pase, haré todo lo que esté en mi mano", concluyó.