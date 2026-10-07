Celia Molina 07 OCT 2026 - 13:14h.

La atleta ha comunicado en sus redes la muerte de su perra Lea, que ha fallecido sin haber presentado una enfermedad previa

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Después de aparecer feliz, contenta y empoderada en el concierto de Shakira en Madrid el pasado fin de semana, Ana Peleteiro ha dado una triste noticia en su cuenta de Instagram. Tanto en stories como en su muro, la atleta ha comunicado con profunda tristeza que su perrita, Lea, ha fallecido de forma repentina.

"Hoy, sin previo aviso, nos tocó despedir a la perrita más buena, alocada, cariñosa y fiel que jamás he conocido. Lea llegó a nuestra vida hace 10 años para marcar un antes y un después. Y, hoy, sin que nadie lo esperara, nos dejó para siempre. Sin llamar la atención, sin molestar y yéndose muy rápido para no vernos sufrir por verla tan malita", ha dicho en su mensaje de despedida.

Además, ha publicado una fotografía de cuando la perra era todavía una cachorrita y otras dos, ya de adulta, junto a sus padres y en las que se aprecia lo importante que era Lea para toda la familia. Con este gesto, Ana ha visibilizado el duelo por la muerte de las mascotas, muchas veces minimizado por la sociedad, admitiendo lo triste y afligida que está:

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"Estoy muy triste, más de lo que pensaba"

"Ahora mismo, estoy muy triste, mucho más de lo que nunca pensé que llegaría a estar por tener que decir adiós a nuestra perrita. Pero me deja muy tranquila saber que estuve con ella en sus últimos minutos de vida y que, gracias a la calma que intenté transmitirle y el último mensaje que le di, pude ayudarla a descansar para siempre. Gracias, Lea, por todo lo que nos has enseñado y por todos lo bueno que vivimos juntas. Cuídanos mucho, como siempre has hecho, allá donde estés", ha concluido la atleta.

Justamente, Ana se encontraba en uno de los momentos más felices de su vida, tras el nacimiento de su segundo hijo, León, del que se quedó embarazada tras sufrir un aborto en el verano de 2025. De hecho, el pasado fin de semana, la vimos formar parte de la manada de lobas que acompaña a Shakira en cada uno de sus conciertos, junto a otras grandes mujeres (que han superados sus heridas) como Sara Carbonero, Paz Vega o Juana Acosta.

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En un post publicado por ella misma, Peleteiro dijo: "Yo ya me puedo morir tranquila. Y aunque mi Shakira diga que las mujeres ya no lloran, yo hoy lloré y mucho caminar a su lado", junto al vídeo del inolvidable momento. En él, la atleta aparece enfundada en el traje galáctico que caracteriza a este 'paseo de las lobas' con el que la colombiana busca dar reconocimiento a aquellas mujeres que, como ella, supieron transformar su sufrimiento.