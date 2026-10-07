La expareja se vio las caras este pasado martes, 6 de octubre, en la Ciudad de la Justicia de Barcelona para revisar el régimen de visitas de sus dos hijos

Shakira y Piqué se enfrentan de nuevo en los juzgados: lo que reclama la cantante para "proteger" a sus hijos en un comunicado

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Cuatro años después de la separación que puso fin a su relación de más de una década, Shakira y Gerard Piqué han vuelto a encontrarse en los tribunales. La expareja se vio las caras este pasado martes, 6 de octubre, en la Ciudad de la Justicia de Barcelona para revisar el régimen de visitas de sus dos hijos, Milan y Sasha, y lo hizo después de varios días de negociaciones en los que, finalmente, no fue posible alcanzar un nuevo acuerdo.

Ahora, mientras el procedimiento ha quedado visto para sentencia, el entorno del exfutbolista ha dado su versión de lo ocurrido y ha contado detalles sobre las condiciones que ambos pactaron en 2022.

Lo que reclama Shakira

El nuevo enfrentamiento gira en torno a los desplazamientos de los menores entre Miami, donde viven con su madre desde 2023, y Barcelona, donde reside su padre. Shakira pretende modificar uno de los puntos del convenio que ambos alcanzaron tras su ruptura para evitar que sus hijos tengan que realizar determinados viajes transatlánticos durante periodos vacacionales que sean cortos.

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La cantante sostiene que no pretende reducir el tiempo que Milan y Sasha pasan con Piqué. Su petición, según el comunicado difundido por su representación, busca que el esfuerzo de los desplazamientos sea "compartido" por ambos progenitores y no recaiga solo sobre los menores. En concreto, plantea que durante las vacaciones de pocos días sea Piqué quien viaje a Miami para estar con ellos.

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La propuesta pretende evitar que los niños tengan que realizar vuelos transatlánticos para estancias breves, con el "desajuste horario que conlleva", y permitirles mantener durante más tiempo su rutina habitual. La representación de Shakira considera que esta modificación contribuiría a preservar su "bienestar emocional, físico y académico".

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La versión del entorno de Piqué y el pacto que alcanzaron

Frente a esta petición, personas próximas a Piqué han explicado a 'La Vanguardia' cómo interpretan el acuerdo alcanzado hace cuatro años y qué consideran que está planteando ahora la cantante colombiana.

De acuerdo a su versión, los viajes de los niños a Barcelona durante determinadas vacaciones formaban parte del pacto que permitió a Shakira trasladarse con ellos a Miami.

"El pacto era que en esos períodos vacacionales del calendario escolar norteamericano, de una semana más o menos cada uno, Milan y Sasha estarían en Barcelona con su familia paterna: sus tíos, sus abuelos, van a la casa de Bolvir, etc. A cambio, el padre aceptó que se mudasen a Miami con su madre", afirma el entorno cercano al exfutbolista.

Según estas fuentes, el acuerdo se alcanzó después de unas negociaciones largas que culminaron en una reunión de alrededor de 12 horas en el que había sido el domicilio familiar. El entendimiento permitió que los niños se marcharan a vivir con su madre a Estados Unidos, mientras Piqué mantenía un amplio régimen de visitas.

En cuanto a los detalles del pacto, afirman que se llegó a la conclusión de que él iría a ver a sus hijos "mensualmente", en concreto, en el convenio pactaron "nueve días". "Y él siempre cumple", añaden desde el entorno de Piqué.

Además, durante determinados periodos vacacionales, Milan y Sasha viajarían a Barcelona para pasar tiempo con su padre y con la familia paterna.

Entre esas fechas figuraban las vacaciones escolares estadounidenses de Thanksgiving y el denominado Spring Break, a finales de marzo, de forma que los niños pudieran desplazarse a España sin perder clases ni actividades extraescolares. También se contemplaba que pasaran la mitad de las vacaciones de verano y de Navidad con cada progenitor. Este punto es el que ahora Shakira quiere modificar.

El acuerdo de separación fue ratificado ante un juez de Barcelona en diciembre de 2022, después de meses de negociaciones tras el anuncio de la ruptura en junio de ese mismo año.

Las fuentes próximas a Piqué subrayan al citado medio que la petición de Shakira afecta directamente a la parte del convenio que establece que los niños viajen a Barcelona durante determinadas pausas del calendario escolar.

"Ella quiere que él sea quien viaje siempre, todo se reduce a eso", zanjan desde el entorno del exfutbolista.