La actriz fue hallada muerta el pasado 16 de agosto en un apartamento de Greenville, en Carolina del Sur

La actriz Hayden Panettiere murió tras consumir una pastilla de oxicodona adulterada con fentanilo

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Casi dos meses después de la muerte de Hayden Panettiere, ha salido a la luz la llamada que se realizó al servicio de emergencias minutos antes de que falleciera en un apartamento de Greenville, en Carolina del Sur. Al otro lado del teléfono, el hermano de su expareja, Brian Hickerson, trataba de seguir las instrucciones de un operador para intentar mantenerla con vida hasta la llegada de los sanitarios.

La grabación, difundida por 'CBS News' y 'ABC News' este pasado miércoles, 14 de octubre, recoge los momentos de tensión que se vivieron el pasado 16 de agosto, cuando Zach Hickerson descubrió que la intérprete se encontraba inconsciente.

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Durante aproximadamente siete minutos, el operador de emergencias le indicó cómo actuar ante la aparente ausencia de respiración de la actriz y le guio para realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar.

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Pese a los esfuerzos realizados tanto por las personas que se encontraban en el domicilio como por los equipos médicos, no fue posible salvarla. La autopsia confirmó después que Panettiere murió por una intoxicación accidental causada por los efectos tóxicos de varias sustancias, entre ellas el fentanilo.

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La llamada a emergencias

El audio comienza con la preocupación de Zach Hickerson, que explica al operador que acababa de llegar al apartamento después de regresar de la iglesia. Allí se encontró con su hermano, Brian, y con la actriz, que permanecía inconsciente.

"Dios mío, Dios mío", espeta, según la transcripción difundida por los medios estadounidenses.

El hombre explica que había acudido al domicilio después de no conseguir contactar con su hermano ni con Hayden. En un primer momento, había pensado que quizá ambos seguían durmiendo. Sin embargo, al entrar e intentar despertarla, se dio cuenta de que la situación era mucho más grave de lo que imaginaba.

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El operador comienza entonces a hacerle preguntas para determinar el estado de la actriz. Una de las más importantes es si está respirando. La respuesta de Zach fue: "No, no creo que respire".

Ante esa situación, el profesional de emergencias le indica que deben comenzar las maniobras de reanimación. "Tenemos que empezar la RCP. Voy a decirte cómo hacerla, ¿de acuerdo?", le explica, antes de darle instrucciones precisas para colocar a Hayden.

"Necesito que la tumbes boca arriba y que retires cualquier cosa que tenga debajo de la cabeza", le indica el operador, que trata de mantener la comunicación mientras Zach intenta seguir sus indicaciones.

"Vamos a hacer esto 500 veces o hasta que llegue la ayuda, ¿de acuerdo?", le dice en un momento de la conversación. A continuación, comienza a marcar el ritmo para que Zach pueda seguirlo: "Empieza a contar ahora: uno, dos, tres, cuatro".

La muerte de Panettiere

Además de las maniobras de RCP, Brian habría administrado a la intérprete Narcan, un medicamento utilizado para revertir los efectos de una sobredosis de opioides. Así lo explicó Zach días después de la muerte de la actriz al medio estadounidense 'TMZ', al relatar los intentos que ambos realizaron para ayudarla.

En aquella declaración, el hermano de Brian describió lo sucedido como una experiencia "trágica y traumática" y aseguró estar "destrozado" por la pérdida.

Los sanitarios continuaron con las maniobras de reanimación, pero finalmente no consiguieron salvarle la vida. Panettiere fue declarada muerta el 16 de agosto, alrededor de las 14:32 horas, después de que los servicios de emergencia acudieran al apartamento de Greenville. Tenía 36 años.