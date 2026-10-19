Pozuelo de Alarcón, en Madrid, y Matadepera, en Barcelona, son los municipios con mayor renta, con una media de 32.612 y 28.607 euros por habitante respectivamente

En ambos casos triplica la del municipio de menor renta, Iznalloz, en Granada, con 9.153 euros de media por habitante

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Los municipios de más de 2.000 habitantes de mayor renta de España son Pozuelo de Alarcón, en Madrid, y Matadepera, en Barcelona, con una media de 32.612 y 28.607 euros por habitante respectivamente. Se trata de unas cifras que en ambos casos triplica la del municipio de menor renta, Iznalloz, en Granada, con 9.153 euros de media por habitante.

Así consta en el Atlas de distribución de renta de los hogares, publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) con datos correspondientes al año 2024, que sitúa Boadilla del Monte, en Madrid, con 28.382 euros, como el tercer municipio de más renta.

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Tras ellos se encuentran Getxo (Vizcaya, 26.472 euros); Sant Just Desvem (Barcelona, 26.434 euros); Sant Cugat del Vallès (Barcelona, 26.306 euros) y Las Rozas (Madrid, 26.014 euros).

El municipio con menor renta cuenta con una media de 9.153 euros por habitante

El atlas, que ofrece información sobre la renta de las personas y hogares en función de su distribución geográfica a partir de datos de la Agencia Tributaria y las administraciones tributarias de País Vasco y Navarra, detalla que de los quince municipios de mayor renta media, ocho se encontraban en Barcelona, seis en Madrid y uno en Vizcaya.

Por lo que respecta a los municipios de menor renta media, tras Iznalloz figuran El Palmar de Troya (Sevilla, 9.321 euros), Albuñol (Granada, 9.343 euros), Chozas de Canales (Toledo, 9.547 euros), La Mojonera (Almería, 9.650 euros), Huesa (Jaén, 9.705 euros) y Badolatosa (Sevilla, 9.832 euros).

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De los quince municipios de menor renta media, once se encuentran en Andalucía, dos en Extremadura y dos en Castilla-La Mancha.

Una distribución geográfica de la renta desproporcionada

La estadística revela una gran desproporción geográfica de la renta, ya que el 89,7 % de los municipios vascos se encuentran entre el 25 % de mayor renta (es decir, que la renta media supera los 17.157 euros), frente al 91,1 % de los murcianos que están entre el 25 % de menor renta (menos de 13.407 euros).

El INE también analiza la distribución de las denominadas rentas muy altas, aquellas que corresponden al 10 % de secciones censales de mayor renta y que para 2024 corresponde a las que superaron los 21.652 euros de media.

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Las capitales de provincia con mayor porcentaje de secciones censales con renta neta anual media por habitante muy alta fueron San Sebastián (60,3 %), Madrid (39,3 %), Bilbao (33,9 %) y Barcelona (31,6 %).

Por el contrario, los porcentajes más bajos de secciones censales con rentas muy altas fueron Soria y Cuenca, que no tenían ninguna, y Guadalajara, con un 1,7 %.

Por provincias, Guipúzcoa (20.790 euros), Vizcaya (19.858 euros) y Madrid (19.277 euros) fueron las de mayor renta en 2024, mientras que Almería (12.244 euros), Huelva (12.765 euros) y Jaén (12.835 euros), las de menor renta.