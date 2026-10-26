Celia Molina 26 OCT 2026 - 16:37h.

El streamer Komanche, cuyo nombre real era Carlos Mauricio Gómez, ha fallecido a los 30 años en su casa de Monterrey, México

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El representante del streamer Komanche, Byron Reyes, ha confirmado en sus redes sociales la prematura muerte de este joven de 30 años, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en su domicilio de Monterrey, México. En su cuenta de Instagram, el mánager ha expresado su profundo dolor por esta pérdida, al tiempo que denunciaba el "bullying" que algunos usuarios ejercen a través de la red.

"Te extrañaremos amigo. Del fondo de mi corazón te digo que dejarás un vacío enorme en todos nosotros. En internet, todos creemos que tenemos el derecho de poder señalar o criticar a los demás sin siquiera conocerlos o sin saber lo mucho que pueden afectar esas palabras al otro, espero que esto marque un precedente para muchos antes de criticar", ha escrito el representante, de lo que se deduce el delicado estado de salud mental que atravesaba Komanche.

A parte de algunos conflictos que protagonizó en años anteriores, como cuando fue criticado por usar pirotecnia o por ofrecer un empleo como editor de vídeo con una remuneración, a ojos de sus fans, excesivamente baja, el motivo por el que Carlos sufrió más hate fue por las acusaciones de acoso sexual que se hicieron contra él.

¿Acosó sexualmente a la influencer Fernanda Val?

El pasado mes de septiembre, él mismo salió a defenderse en su canal de las acusaciones que la influencer Fernanda Val había vertido sobre él, asegurando que sufrió acoso sexual por su parte a cambio de darle una salida profesional en el streaming.

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En directo, Komanche mostró las conversaciones que había mantenido con la creadora de contenido, en las que, según él, el intercambio de mensajes eróticos, así como sus relaciones físicas, eran plenamente "consentidas". "Nadie mandaría estos mensajes a su abusador", decía Komanche hace tres semanas, mientras enseñaba sus conversaciones subidas de tono con Fernanda.

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La falsa denuncia de una menor de 14 años

Tras comunicarse la muerte del streamer, ella ha publicado un mensaje en su Instagram en el que dice: "Ojalá aprendamos a tratarnos con más humanidad y a pensar en las consecuencias de nuestras palabras antes de convertir el dolor ajeno en un espectáculo. No busco una guerra con nadie ni quiero alimentar más ataques. Pero tampoco voy a quedarme callada para complacer a quienes prefieren juzgarme sin escucharme ni considerar todo el contexto. Puede respetar el dolor de los demás y mantener el derecho de expresar el mío".

Previamente a la declaración de acoso de Fernanda Val, Komanche ya había sido acusado de haber acosado sexualmente a una menor de 14 años a través de Instagram. En un hilo de la antigua Twitter, se publicaron los presuntos mensajes entre el streamer y la menor aunque, más tarde, se demostró que la cuenta desde la que salieron era falsa (y de hecho, esa cuenta desapareció).

No sabemos si estos hechos están directamente relacionados con su muerte pero, lo cierto es que, el pasado 19 de octubre, Komanche publicó una frase en sus redes sociales una frase que ahora ha cobrado especial relevancia: "Los días simplemente no mejoran".