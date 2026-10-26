Celia Molina 26 OCT 2026 - 12:14h.

Tras ser denunciado por su propio hijo, Thomas Markle ha dado una entrevista en 'Mail on Suday' donde defiende su inocencia

Meghan Markle, tras las acusaciones contra su padre por pornografía infantil: "Por eso no permití que se acercara a mis hijos"

Compartir







Tras la publicación del periódico The Sun, en la que se informaba de que el padre de Meghan Markle, Thomas Markle, con quien la duquesa de Sussex no tiene una relación estrecha, está siendo investigado por posesión de pornografía infantil, el propio Thomas se ha pronunciado sobre el asunto.

Fue su propio hijo, Thomas Markle Junior, quien le denunció a la policía tras encontrar una colección "no de cientos, sino de miles de fotos de abusos sexuales a menores" guardadas en cuatro cajas en el domicilio paterno de Cebú, Filipinas, donde las encontró. Las "espeluznantes" imágenes estaban mezcladas con otros recuerdos inofensivos de la infancia de la familia.

En cuánto a qué hacían guardadas en esa casa, hay que recordar que Thomas tuvo que ser trasladado a Estados Unidos tras haber sufrido la imputación quirúrgica de una de sus piernas, por un importante episodio de gangrena. Su hijo, al volver a la casa de Filipinas donde su padre residía, encontró este material y llamó inmediatamente al FBI, que ha iniciado una investigación.

PUEDE INTERESARTE El príncipe Harry y Meghan Markle, obligados a sacar a sus hijos del colegio en Reino Unido por motivos de seguridad

"Si hay algo malo ahí, lo puso otra persona"

Ahora, en una entrevista concedida posteriormente al 'Mail on Sunday', el señor Markle afirmó que "nunca ha mantenido relaciones sexuales con nadie menor de 18 años". Declaró al periódico que, cuando estaba soltero, viajó a Filipinas al menos dos veces y "se acostó con prostitutas". "Me gustan las mujeres asiáticas, pero eso no es un delito", afirmó.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"No me encuentro lo suficientemente bien como para ir a Filipinas, pero hablaré con cualquiera que quiera hablar conmigo. No tengo nada que ocultar", concluyó el investigado.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El comunicado de Meghan Markle: "Estoy consternada"

El padre de la mujer del Príncipe Harry ha añadido también que "aceptaría de buen grado cualquier examen forense de su ordenador, y declaró al "Mail on Sunday": "Si hay algo malo ahí, lo puso otra persona". Una teoría que apoyaría su hija mayor, Samantha Markle, que ha declarado que su padre es víctima de una "trampa".

En cuanto saltó la noticia de la investigación que está llevando a cabo el FBI, Meghan Markle emitió un comunicado urgente en el que aclaró que ésta es la razón por la que no quiere que su padre tenga contacto con sus hijos, Archie y Lilibet. "Estoy consternada por las noticias que han salido a la luz en las últimas 24 horas y mis pensamientos están con todos los niños que pudieran haber sufrido algún daño", dijo la duquesa, añadiendo que su padre ya llevaría siendo investigado por delitos relacionados contra menores desde el año 2018.

"Espero que ahora se pueda entender que, a pesar de las distorsiones que algunos medios de comunicación han difundido a lo largo de los años, el distanciamiento con mi padre y mi decisión de no permitir que tenga contacto con nuestros hijos obedecen a una única razón: protegerlos. Confiaba en que las autoridades estuvieran haciendo lo mismo para proteger a otras familias. Aunque la magnitud de lo que ahora ha salido a la luz resulta más repugnante de lo que uno podría imaginar, deseo que se haga justicia y que la prioridad siga siendo la protección de los niños inocentes", concluyó la actriz.