Celia Molina 29 OCT 2026 - 12:39h.

La actriz española ha revelado en sus redes sociales que tenía un billete comprado para viajar en uno de los trenes siniestrados

Última hora del accidente de tren en Urda, Toledo: el Gobierno actualiza a 69 los fallecidos

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El pasado miércoles 29 de octubre, a las 9.00 horas de la mañana - y por segunda vez en lo que va de año - dos trenes de alta velocidad chocaron por detrás a la altura de la estación de Urda, Toledo, dejando, hasta ahora, 69 fallecidos. Tras un fallo del sistema LZB en ese tramo, los trenes se detuvieron pero, según las órdenes del operario del control de Atocha reveladas por los audios, el AVE reanudo la marcha con velocidad normal, envistiendo al Iryo que se encontraba delante.

Desde que trascendió la noticia del accidente, las redes sociales se han llenado de testimonios de personas que, o bien han sobrevivido milagrosamente a la tragedia, o bien estuvieron a punto de coger uno de los trenes siniestrados, pero por azar o por suerte, finalmente, no lo hicieron. Una de estas personas fue la modelo y actriz Arantxa del Sol, quien, actualmente, reside en Córdoba, con su marido y sus dos hijos.

Estando por trabajo en Madrid, Arancha iba a coger uno de los trenes que salieron desde Atocha en dirección a Santa Justa pero, en el último momento, por motivos laborales, decidió cambiar el billete. Así lo ha explicado ella misma en sus redes sociales:

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"No sé si fue suerte, un milagro o el ángel que tengo arriba"

"Mis más sinceras condolencias a las familias de los fallecidos y todo mi cariño a los heridos y a quienes siguen esperando noticias de sus seres queridos. Estoy en shock. Hoy tenía un billete de vuelta con Renfe a las ocho de la mañana. Era exactamente ese tren. El vagón número 2. Ayer por la tarde lo cambié por un asunto de trabajo. Es increíble cómo un cambio de última hora puede cambiarte la vida. No sé cómo llamarlo: suerte, milagro o ese angelito que tengo ahí arriba. Pero doy gracias a Dios", dijo en su cuenta de Instagram.

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"Tenía un billete comprado para el vagón número 2"

"Llevo toda la mañana pasando del agradecimiento a una tristeza inmensa al escuchar los testimonios de los familiares. También conozco, directa o indirectamente, a personas que se han salvado. Saberlo es un alivio entre tanto dolor. Ojalá sigan llegando buenas noticias. Es un trayecto que forma parte de mi vida. Con la tragedia de Adamuz todavía tan presente, todo duele aún más. En Córdoba estas pérdidas nos tocan de cerca. También pude escuchar a algunas personas que fueron allí a ayudar y vieron aquel horror", añadió.

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"Qué maravillosos seres humanos tenemos en nuestro país. Los españoles nos volcamos cuando más falta hace. Merecemos unos gobernantes que estén a la altura de nuestro pueblo solidario, generoso y empático. Porque junto al dolor siento rabia e impotencia. Como ciudadanos, debemos exigir al Ministerio de Transportes y al Gobierno explicaciones claras, transparencia y responsabilidades. Tenemos derecho a saber qué ha fallado, cómo se utiliza el dinero público y qué medidas se toman para garantizar nuestra seguridad y ayudar a las familias", ha reivindicado.

La investigación debe llegar hasta el final. Si se acreditan negligencias, debe haber consecuencias, también políticas. Y si los mecanismos para exigir responsabilidades no funcionan, habrá que cambiarlos. El pésame es necesario. Rendir cuentas también. Las víctimas y sus familias merecen verdad y justicia", concluye la modelo en su reflexión.