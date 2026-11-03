El escritor ha sido el encargado de contar su sanción económica a través de las redes sociales, publicando una imagen de la correspondiente multa

Pérez Reverte recuerda su época de corresponsal de guerra: “Mereció la pena, aprendí mucho del odio”

Compartir







Arturo Pérez-Reverte ha protagonizado una anécdota que él mismo se ha encargado de compartir con sus seguidores y que no ha pasado desapercibida. El escritor ha sido multado por la Guardia Civil después de viajar en un taxi sin llevar abrochado el cinturón de seguridad. Un incumplimiento de las normas de tráfico que ha terminado con una sanción económica de la que el propio autor ha informado a través de sus redes sociales.

Los hechos han ocurrido este pasado lunes, 2 de noviembre, cuando Pérez-Reverte viajaba en un taxi por la A-6, a la altura de Madrid. Durante el trayecto, la Guardia Civil detectó que el escritor no llevaba puesto el cinturón de seguridad y procedió a imponerle la correspondiente sanción.

La multa ascendía en primer lugar a 200 euros, aunque el autor pudo acogerse a la reducción del 50% por pronto pago, por lo que al final desembolsó 100 euros. Una cantidad que, según él mismo ha explicado, abonó en el acto.

Ha sido el propio académico de la Real Academia Española quien ha contado lo sucedido en su cuenta de X, antes Twitter. "Con toda la razón del mundo, la Guardia Ciavil me ha calzado hoy cien mortadelos de multa, que he pagado en el acto. Todo pertinente y correcto. Les he deseado buen servicio", ha escrito el novelista.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Una publicación en la que ha vuelto a recurrir a su particular sentido del humor, utilizando la expresión "mortadelos" para referirse a los euros y el verbo "calzar" para describir la sanción.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Cabe recordar que no llevarlo abrochado está sancionado con 200 euros. En caso de pagar dentro del periodo establecido para el pronto pago, la cantidad puede reducirse a la mitad, como ha sucedido en el caso de Pérez-Reverte.

Cuando la infracción la comete un conductor, además, puede conllevar la pérdida de cuatro puntos del permiso de conducir. En el caso del escritor, al viajar como pasajero, la sanción económica no implica esa detracción de puntos.

La noticia llega, además, en un momento en el que la normativa de tráfico ha introducido cambios con el uso del cinturón por parte de los profesionales del transporte.

Desde el pasado 1 de octubre, la reforma del Reglamento General de Circulación ha eliminado determinadas exenciones que permitían a los taxistas circular sin cinturón en algunas circunstancias dentro de una población. Una modificación que refuerza la obligación de utilizar este elemento de seguridad también para quienes trabajan al volante.