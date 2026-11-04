Candela Hornero Madrid, 04 NOV 2026 - 17:32h.

Rosario Flores celebra sus 63 años en una etapa muy especial tras convertirse en abuela por primera vez

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Rosario Flores está de celebración. La artista cumple hoy 63 años y lo hace en un momento especial de su vida, con una nueva integrante en la familia que ha cambiado por completo esta etapa. Y es que el pasado mes de junio se estrenó como abuela con su nieta Azul.

Su hija, Lola Orellana, de 30 años, dio la bienvenida a su primera hija el pasado junio junto a su pareja, el artista Cosme Daniel. Una noticia que convirtió a Rosario en abuela por primera vez y que recibió con enorme ilusión. "La dicha más grande de mi vida. Estoy llena de felicidad y quería compartir con vosotros esta alegría tan especial. Agradecida con la vida y dando gracias al Señor por tanto", escribió en sus redes sociales tras el nacimiento de la pequeña.

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Ahora, con motivo de su cumpleaños, Lola ha querido tener un detalle público con su madre y compartir una imagen inédita hasta el momento de la artista junto a su nieta. "Feliz primer cumpleaños de abuelita", ha escrito en una historia de Instagram. En la fotografía, Lola aparece descalza y con un vestido azul, mientras abraza a su nieta y le da un beso en la cabeza.

Lola Orellana nació en 1996, fruto de la relación de Rosario Flores con el chileno Carlos Orellana. Su nombre es un homenaje a su abuela, Lola Flores, que falleció un año antes de su nacimiento.

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La emotiva felicitación de Lolita Flores a su hermana

Pero Lola no ha sido la única que ha querido celebrar públicamente el cumpleaños de Rosario. Su hermana, Lolita Flores, también ha recurrido a las redes sociales para dedicarle unas emotivas palabras. Lo ha hecho acompañando su mensaje de varias fotografías de ambas juntas, desde sus años de juventud hasta la actualidad.

"Felicidades, mi hermana. Sabes que te quiero con locura. Para mí sigues siendo la chiquitita, la que no paraba de bailar por el pasillo, esa que siempre quería jugar conmigo y yo, por ser más mayor, no te hacía caso", ha comenzado escribiendo Lolita, cinco años mayor que Rosario.

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La artista también ha echado la vista atrás para recordar cómo ha evolucionado su relación a lo largo de los años y lo importante que ha sido recuperar el tiempo que no pudieron compartir durante su infancia. "Gracias a Dios y a la vida he podido recuperar todo ese tiempo que no estuve contigo, la diferencia de edad, jajaja", ha añadido.

Además, Lolita ha querido poner en valor el momento vital que comparten actualmente. "Hoy en día caminamos juntas con nuestros nietos y nietas, nuestros hijos e hijas, que son más hermanos y hermanas que primos, porque lo mío es tuyo y lo tuyo es mío y compartimos lo más grande que nos dejaron papá y mamá, AMOR, mucho AMOR".

"Te quiero y como tú no hay nadie. Felicidades", ha concluido la cantante, dejando una de las felicitaciones más especiales de este día para Rosario.